Sau lễ, thi công trở lại các gói thầu chống ngập quốc lộ 1

Ba gói thầu thuộc dự án chống ngập, sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước trên quốc lộ 1 đoạn Tiền Giang đã đồng loạt thi công lại.

Sáng 4/5, ông Thượng Quang Thuần, Chi cục trưởng Chi cục QLĐB IV.3 cho biết, 3 gói thầu thuộc dự án chống ngập, sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước trên quốc lộ 1 (QL1) đoạn qua địa bàn Tiền Giang đã đồng loạt ra quân thi công trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trước đó, từ ngày 28/4, các gói thầu này tạm ngừng thi công để đảm bảo ATGT, tránh ùn tắc giao thông trong những ngày nghỉ lễ. Riêng gói thầu số 3, đoạn từ cầu Bến Chùa đến ngã ba Trung Lương thuộc địa bàn TP Mỹ Tho, đến buổi sáng 29/4 mới tạm ngừng, do phải lu lèn mặt đường cấp phối đá dăm để phương tiện lưu thông thuận lợi.

Gói thầu chống ngập trên QL 1 đoạn Tiền Giang gấp rút thi công hoàn thành vượt tiến độ.

Theo ông Thuần, để đẩy nhanh tiến độ dự án, các nhà thầu thi công các gói thầu đã tăng cường phương tiện, nhân lực gấp rút thi công ngay sau đợt nghỉ lễ 4 ngày. Trong đó, gói thầu số 3 do Công ty CP CE Việt Nam thi công, tạm ngừng thi công hơn nửa ngày nhưng ngay trong ngày 3/5 đã ra quân thi công trở lại.

Gói thầu này có chiều dài gần 700 m, do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 8 chịu trách nhiệm quản lý dự án, do Công ty CP CE Việt Nam thi công các hạng mục gồm: nâng cấp mặt đường QL1 với chiều cao 70-80 cm so với mặt đường hiện hữu, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT với tổng mức đầu tư trên 21 tỷ đồng . Thời gian thi công và hoàn thành trong 120 ngày (tháng 1-5).

Các đơn vị cũng thi công ngay trong khu vực ngã ba Trung Lương - điểm “nóng” ùn ứ giao thông trên QL1. Đây cũng là cửa ngõ vào trung tâm TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và đi các tỉnh miền Tây, hàng ngày có một lượng lớn phương tiện từ các tỉnh ĐBSCL đi TP.HCM và ngược lại.

Nhận thức được điều đó, nhà thầu thi công đã chủ động trong công tác đảm bảo trật tự ATGT như: bố trí người điều tiết giao thông cả ngày nghỉ lễ, cắm biển báo, kéo dây rào… ATGT khu vực thi công.

Ông Trần Viết Liệu, Phó Giám đốc Công ty CP CE Việt Nam cho biết, đến nay gói thầu đạt gần 80% khối lượng công việc. Các hạng mục đèn chiếu sáng, cống thoát nước dọc, dải phân cách giữa... đã hoàn thành. Lớp một bê tông nhựa hướng TP.HCM đi miền Tây đã được thảm xong, đang chờ nắng để thi công lớp hoàn thiện mặt đường.

Đơn vị đang tập trung thi công lu lèn cấp phối đá dăm mặt đường hướng miền Tây đi TP.HCM, phấn đấu đến 20/5 hoàn thành toàn bộ gói thầu, vượt tiến độ khoảng 10 ngày.