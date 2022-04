Sáu lần mang nhẫn đính hôn của Jennifer Lopez

Jennifer Lopez trải qua ba cuộc hôn nhân và có hai người con song sinh. Cô có tổng cộng sáu lần mang nhẫn đính hôn khi quyết định tái hợp Ben Affleck.

Jennifer Lopez chính thức quay lại với Ben Affleck từ năm 2021. Đến ngày 9/4, nữ ca sĩ xác nhận cô và tài tử Người Dơi đã đính hôn sau khi paparazzi ghi lại hình ảnh cô mang nhẫn kim cương khi xuống phố cùng con gái.

"Tôi có câu chuyện rất đặc biệt và thú vị muốn chia sẻ", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân kèm biểu tượng nhẫn kim cương.

Đây là lần thứ hai J.Lo đính hôn cùng Ben Affleck. Theo Parade, nữ ca sĩ là một trong những ngôi sao đính hôn nhiều nhất Hollywood với tổng số 6 lần.

Bennifer tái hợp sau 17 năm. Ảnh: Getty.

Ba lần đính hôn, trong đó hai lần với Ben Affleck

Lần tái hợp này là cơ hội thứ hai của Bennifer (biệt danh fan dành cho hai ngôi sao). Sau gần hai thập kỷ, giọng ca On the Floor nhận nhẫn kim cương xanh nặng 8,5 carat từ Ben Affleck.

"Tôi rất ngạc nhiên với nhẫn của J.Lo. Viên kim cương xanh có kích thước như vậy là cực kỳ hiếm. Chiếc nhẫn rẻ nhất là 5 triệu USD và có thể lên đến 10 triệu USD ", chuyên gia kim cương Mike Fried nói với Page Six.

Trước khi đính hôn lần hai, sao phim Hustlers nói với People: "Càng lớn tuổi, chúng tôi càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Chúng tôi đã có con, sự nghiệp và phải ý thức về điều đó. Đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời tôi".

Nữ ca sĩ cho biết cô thấy mình may mắn, hạnh phúc và tự hào khi được ở bên Ben. Đó là chuyện tình đẹp và thật may mắn khi cô có cơ hội tái hợp Ben Affleck.

Jennifer Lopez có cuộc tình kéo dài bốn năm cùng cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez. Ảnh: People, Vogue.

Trong quá khứ, cặp sao hẹn hò từ đầu năm 2002. Trong lần đính hôn đầu tiên vào tháng 11/2002, tài tử Người Dơi cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương hồng nặng 6,1 carat. Thời điểm đó, Jennifer Lopez nói đây là điều tuyệt vời nhất cô từng có trong đời.

Cặp sao đã hoãn cưới vào tháng 9/2003 và chia tay vào tháng 1/2004. Thời điểm đó, nữ ca sĩ nói cô không chịu được áp lực truyền thông nên quyết định chọn cách rời xa Ben Affleck.

Lần đính hôn nhưng không thành đôi khác của Jennifer Lopez đến từ cuộc tình với cựu cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez. Cặp J-Rod chính thức hủy hôn năm 2021. Trong cuộc phỏng vấn của Today, cặp sao nói họ nhận ra mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu hai người chỉ là bạn bè.

"Chúng tôi tiếp tục làm việc, hỗ trợ nhau trong công việc. Chúng tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ gia đình thời gian qua", J.Lo nói.

Jennifer Lopez và Alex Rodriguez hẹn hò từ năm 2017, sau đó đính hôn vào năm 2019. Cặp sao quyết định kết hôn vào năm 2020 nhưng nhiều lần bị hoãn do Covid-19.

Trong thời gian cách ly, Alex Rodriguez lộ chuyện ngoại tình. Tuy phía J.Lo không chính thức lên tiếng, nguồn tin của People tiết lộ cô không hài lòng chuyện bị hôn phu phản bội. Lịch trình làm việc khác biệt cũng thúc đẩy cô quyết định hủy hôn.

Ba cuộc hôn nhân chia tay trong êm đẹp

Jennifer Lopez kết hôn lần đầu năm 1997. Chồng đầu tiên của ngôi sao gốc Latin là Ojani Noa. Theo Mirror, J.Lo gặp chồng trước khi cô tham gia bộ phim Selena.

Chồng cũ của nữ diễn viên không hoạt động nghệ thuật. Cô phải lòng và yêu Noa trong lúc anh làm phục vụ tại một nhà hàng thuộc sở hữu của Gloria Estefan. Cuộc hôn nhân kéo dài 1997-1998.

Jennifer Lopez kết hôn lần thứ hai vào năm 2001. Chồng cô là nam diễn viên Cris Judd. Cặp sao gặp nhau và phải lòng khi hợp tác trong MV Love Don't Cost a Thing.

"Khi Jennifer bước vào, tôi bắt tay cô ấy và lập tức bị thu hút. Chúng tôi nhìn nhau và nghĩ trong đầu: Chúa ơi, con phải kết hôn với người phụ nữ này", Cris Judd nói trong cuộc trò chuyện với MC Oprah Winfrey.

Song, chuyện tình kéo dài chưa đầy một năm. Nữ diễn viên đệ đơn ly hôn chồng và nảy sinh tình cảm cùng Ben Affleck, tạo nên cặp Bennifer tiêu tốn giấy mực báo chí lúc bấy giờ.

Trong cuộc phỏng vấn của Us Weekly, Cris Judd không trách móc vợ cũ. "Thật không may khi mọi chuyện diễn ra thiếu suôn sẻ", anh nói về mối tình tan vỡ. Trong chương trình Watch What Happens Live!, Jennifer Lopez nói cô ly hôn trong êm đẹp và gọi chồng cũ là người tuyệt vời.

Jennifer Lopez bên hai chồng cũ Cris Judd và Marc Anthony. Ảnh: Getty.

Người chồng thứ ba của Jennifer Lopez là ca sĩ nổi tiếng Marc Anthony. Đây là cuộc hôn nhân kéo dài nhất của J.Lo. Cặp sao kết hôn vào năm 2004 và tuyên bố đường ai nấy đi năm 2011. Cô có với chồng cặp song sinh Emme và Max.

Hai ngôi sao hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2014. Trong chương trình The View, sao phim Wedding Planner gọi Anthony là người bạn tuyệt vời.

"Tôi và Marc rất ổn vì chúng tôi biết mình cần gì. Vì một vài lý do mà chúng tôi không thể tiếp tục chung sống nhưng tôi và anh ấy vẫn là những người bạn. Chúng tôi cùng nuôi con, cùng thực hiện album. Điều đó thật tốt. Chúng tôi thấy mình hạnh phúc hơn khi là đồng nghiệp trên sân khấu", cô nói.

Hiện tại, ngôi sao từng đoạt giải Grammy hẹn hò Á hậu Hoàn vũ Nadia Ferreria. Hai người lệch nhau 31 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, người đẹp Paraguay nói cô hài lòng và hạnh phúc với những gì đang có.

Những cuộc tình chóng vánh

Trước khi đính hôn cùng Alex Rodriguez, Jennifer Lopez có thời gian ngắn hẹn hò rapper Drake. Theo People, hai người vướng tin yêu nhau từ tháng 12/2016, sau khi nam ca sĩ xuất hiện tại buổi trình diễn Lopez's Vegas.

"Họ thích ở bên nhau và thấy vui khi gặp nhau Họ cùng làm âm nhạc, Jennifer rất tôn trọng tài năng và tình cảm Drake dành cho cô", nguồn tin nói với People.

Trong chương trình của Ellen DeGeneres, khi được hỏi về bức ảnh ôm nhau đăng trên cá nhân, Lopez nói họ đơn giản chỉ là đang đi chơi với nhau. Nguồn tin sau đó nói với People mối quan hệ này không nghiêm túc cho lắm.

Casper Smart là một trong những người yêu cũ nổi tiếng nhất của Jennifer Lopez, theo Parade. Giọng ca Let's Get Loud nói vũ công kém 18 tuổi là người giúp cô vực dậy tinh thần sau khi ly hôn Marc Anthony.

Jennifer từng hẹn hò trai trẻ kém hơn chục tuổi. Ảnh: @jo, Getty.

"Tôi vừa trải qua giai đoạn nặng nề và tàn khốc nhất cuộc đời, may mắn là cậu ấy xuất hiện và giúp tôi chữa lành", cô nói với People năm 2011.

Casper Smart sau đó nói với E! Online rằng mọi thứ diễn ra rất tự nhiên: "Chúng tôi không thể chống lại nó và quyết định hẹn hò".

Sau 5 năm gắn bó, ngôi sao âm nhạc chính thức chia tay người tình trẻ vào năm 2016.

Trước đó, Jennifer Lopez có thời gian ngắn hẹn hò cùng ca sĩ Sean 'Diddy' Combs. Anh từng so sánh mối quan hệ của mình và bạn gái giống với Joe DiMaggio và Marilyn Monroe. Song, cuộc tình này sau đó kết thúc chóng vánh.