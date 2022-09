Sau kỳ nghỉ lễ dài, miền Bắc đón mưa dông

Mưa dông khả năng quay trở lại miền Bắc từ ngày 7/9 và kéo dài đến cuối tuần. Cùng lúc, thời tiết diễn biến xấu ở nhiều vùng trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông khả năng xuất hiện ở miền Bắc trong tối và đêm nay (4/9), tập trung ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa lớn với lượng 20-400 mm, có nơi trên 70 mm.

Ngày 5/9, thời tiết Bắc Bộ giảm mưa, trời nắng, thuận lợi trong ngày các học sinh khai giảng năm học mới. Một số nơi ghi nhận nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35 độ C. Mưa rào và dông có thể xuất hiện về chiều tối nhưng xác suất rất thấp.

Đáng lưu ý, mưa dông khả năng quay trở lại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ kể từ đêm 7/9. Một số nơi có thể mưa to và duy trì trạng thái này đến ngày 11/9.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội duy trì thời tiết nhiều mây, oi nóng trong hai ngày đầu tuần (5-6/9). Nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 33-35 độ C, rơi vào khung giờ 11h-16h. Dù thời tiết ít nắng, người dân vẫn cần che chắn cẩn thận để tránh tác động của tia cực tím.

Đến ngày 8/9, nền nhiệt tại thủ đô giảm rõ rệt khi dao động 24-31 độ C, giảm 2-4 độ C so với trước đó. Lúc này, mưa dông xuất hiện và khả năng duy trì đến cuối tuần (10-11/9).

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 5/9: Không mưa Ngày 6/9: Nắngnóng Ngày 7/9: Nắng nóng Ngày 8/9: Mưa dông Ngày 9/9: Mưa vừa Ngày 10/9: Mưa vừa Ngày 11/9: Mưa vừa Nhiệt độ cao nhất °C 34 35 35 30 28 30 32 Nhiệt độ thấp nhất

27 26 26 27 25 25 26

Trong khi đó, Trung Bộ duy trì trạng thái oi nóng trong ngày khai giảng năm học mới. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, thời tiết tương tự miền Bắc. Mưa dông cũng có thể xuất hiện vào tối và đêm mai (5/9) nhưng không đáng kể.

Từ đêm 7/9 đến 11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong khi từ Đà Nẵng đến Bình Thuận được dự báo có mưa trong các ngày 6-8/9, sau đó mưa giảm.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng gián đoạn trong các ngày đầu tuần, mưa dông tập trung về chiều và tối liên tục trong các ngày 6-8/9. Từ ngày 9/9, mưa giảm ở nhiều khu vực, riêng một số nơi ở Nam Bộ vẫn cục bộ mưa lớn.

Trong bản tin dự báo thời tiết tháng 9 vừa cập nhật, cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ trong một tháng tới cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại trên cả nước xấp xỉ so với cùng kỳ.

Chuyên gia cảnh báo trong tháng 9, Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Dù vậy, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ vẫn phổ biến thấp hơn trung bình.