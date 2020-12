Sáu kiệt tác của nghệ sĩ thiên tài Michelangelo

"Michelangelo: Sáu kiệt tác cuộc đời" là tác phẩm mới nhất của cây viết tiểu sử nổi tiếng Miles J. Unger.

Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 2014 bởi Công ty xuất bản Simon & Schuster và nay đã có mặt ở Việt Nam do Omega Plus và NXB Dân Trí ấn hành.

Trước Michelangelo: Sáu kiệt tác cuộc đời (tên tiếng Anh: Michelangelo: A Life in Six Masterpieces) , Miles J. Unger là tác giả của nhiều ấn phẩm nổi tiếng như Machiavelli (2011) và Người vĩ đại: Cuộc đời lỗi lạc và những thời kỳ biến động của Lorenzo de’ Medici (2008) đã tạo nên bộ tác phẩm về Ý thời Phục Hưng được giới phê bình đánh giá rất cao.

Tác giả Miles J. Unger từng là cây bút đóng góp cho tờ The New York Times (1999 - 2010), và biên tập quản lý nội dung của tạp chí Art New England (1996-2002).

Hiện tại, Unger viết cho tạp chí The Economist về đề tài văn hóa nghệ thuật. Từng sống ở Florence suốt 5 năm, Unger nghiên cứu và hoàn thành bộ sách về 3 nhân vật vĩ đại của lịch sử Florence thời kỳ Phục Hưng.

Trong tác phẩm mới nhất Michelangelo: Sáu kiệt tác cuộc đời, Miles J. Unger mang đến một tiểu sử đầy cuốn hút về Michelangelo - người đã mang lại vị thế cao cho giới nghệ sĩ trong xã hội, với giọng kể trung dung dẫn dắt người đọc hiểu về bối cảnh xã hội và cuộc đời người nghệ sĩ thông qua việc phân tích 6 kiệt tác của ông.

Giữa những tượng đài bất tử về hội họa như Leonardo, Rembrandt, Picasso, Michelangelo nổi bật lên như một bậc thầy về hội họa, điêu khắc và kiến trúc. Suốt sự nghiệp của mình, ông chiến đấu với các nhà bảo trợ từng can thiệp vào quá trình sáng tạo nghệ thuật và khinh bỉ mọi quan điểm cho rằng tác phẩm của ông phục vụ bất kỳ mục đích phi nghệ thuật nào đó.

Dù bất kể ai đặt làm tác phẩm, cho bất kỳ mục đích nào, Michelangelo luôn yêu cầu quyền được tự do làm theo ý mình muốn, qua đó khẳng định nghệ thuật chỉ tuân theo những quy tắc và phục vụ những mục đích của riêng nó.

Ngòi bút của Miles J. Unger đã tái hiện một Michelangelo tham vọng, tự cao và có phần khó chịu, nhưng chính nhờ sự ngoan cường và đấu tranh không biết mệt mỏi, ông đã thay đổi cách nhìn nhận của xã hội về nghệ thuật.

Cuốn sách kể câu chuyện về cuộc đời người nghệ sĩ thiên tài thông qua sáu kiệt tác vĩ đại nhất của ông, đi kèm những phân tích chi tiết giúp làm rõ cách Michelangelo truyền tải thông điệp qua các tác phẩm từ Pietà được tạc bởi một thanh niên hai mươi bốn tuổi; đến bức Sự phán xét cuối cùng - tác phẩm của một ông già bị đè nặng bởi những nỗi đau mà ông đã tận mắt chứng kiến...

Michelangelo không chỉ được tái hiện với tài năng cùng trí tưởng tượng đỉnh cao của một nghệ sĩ mang tinh thần cách mạng độc đáo, mà còn thông qua những lời đồn đại về tính cách và những lời tán tụng của người đương thời, nhiều trong số đó do ông khởi phát.

Sự mâu thuẫn trong nội tâm là điểm nổi bật của tác phẩm này, nó không chỉ chi phối tình cảm và tâm tư của Michelangelo, mà còn đi theo cuộc đời sáng tác nghệ thuật của "Người siêu phàm" xứ Florence.