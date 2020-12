Sau đại dịch và lũ lụt, Trung Quốc lại chật vật với cảnh mất điện

Nhiều tỉnh tại Trung Quốc đang chật vật với tình trạng mất điện liên tục. Nhà chức trách địa phương phải áp đặt một số lệnh hạn chế để tiết kiệm năng lượng và quản lý nguồn cung.

Theo South China Morning Post, thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã lại áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên trên diện rộng. Trong tháng 12, thành phố đã có 3 đợt cắt điện. Tầng suất này chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua.

Tình trạng tương tự xuất hiện ở nhiều tỉnh trên khắp Trung Quốc. Cắt điện gây nhiều lo ngại vì nền kinh tế nước này đang trong giai đoạn hồi phục sau đợt bùng phát dịch Covid-19 vào đầu năm. Đây cũng là thời điểm nhiều xí nghiệp chạy đua tiến độ hoàn thành hợp đồng cuối năm.

South China Morning Post nhận định tình trạng mất điện tại các địa phương Trung Quốc đang ở mức ngiêm trọng nhất trong thập niên.

Nhiều tỉnh tại Trung Quốc phải luân phiên cắt điện trong mùa đông. Ảnh: AFP.

Xuất khẩu và nhu cầu điện của khu vực công nghiệp tăng mạnh đẩy mức tiêu thụ năng lượng mùa đông năm 2020 tại Trung Quốc lần đầu tiên vượt các tháng mùa hè trong vòng 10 năm qua. Trong khi đó, các nhà máy điện của nước này không đủ năng suất đáp ứng.

Theo Yunhe Hou, chuyên gia về điện và điện tử tại Đại học Hong Kong, tình trạng hiện nay phần nào cho thấy kiểu kinh tế kế hoạch tập trung của Trung Quốc không phải là mô hình hoàn hảo cho thị trường năng lượng quốc gia.

Ông nhận định có nhiều yếu tố cùng dẫn đến việc mất điện thường xuyên ở Trung Quốc thời gian qua. Sản lượng điện không đủ đáp ứng, nhu cầu năng lượng tăng mạnh và chính sách cắt giảm tiêu thụ điện của chính quyền địa phương vì chỉ tiêu chính trị đã hợp thành rắc rối lớn.

Bên cạnh đó, sản lượng than nội địa thấp và các lệnh hạn chế nhập khẩu gây nên khó khăn chồng chất.

Theo ông Hou, tham vọng "phi carbon hóa" nền kinh tế và chuyển sang năng lượng tái tạo đang khiến Trung Quốc mẫn cảm hơn với tác động theo mùa.

"Hồ Nam có 45% sản lượng điện từ nhà máy thủy điện, nhưng lượng nước đã giảm vì những trận lũ mùa hè và đóng băng vào mùa đông. Nguồn cung than đá từ Sơn Tây và Thiểm Tây cũng bị cắt giảm trong năm nay", ông đưa ra ví dụ.

Các trận lũ lớn trong năm 2020 khiến một số hồ thủy điện Trung Quốc rơi vào tình trạng thiếu nước. Ảnh: Tân Hoa xã.

Nhiều thành phố ở các tỉnh Chiết Giang, Hồ Nam, Giang Tây, Thiểm Tây và Quảng Đông đã áp lệnh hạn chế sử dụng điện ngoài giờ cao điểm cho xí nghiệp từ giữa tháng 12.

Cắt điện trên diện rộng có thể kéo dài cả tuần ở một số khu vực thuộc Thâm Quyến - nơi được xem là "kinh đô công nghệ" của Trung Quốc. Lệnh hạn chế tiêu thụ điện cũng có khả năng được công bố trong tuần này tại tỉnh Giang Tô.

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc cấm nhập khẩu từ than đá Australia đang phản tác dụng.

Căng thẳng thương mại gữa hai nước leo thang sau khi Australia kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch Covid-19, bùng phát trên diện rộng tại Trung Quốc đầu tiên từ cuối năm ngoái.

Theo Trung tâm Dữ liệu Lớn về Than đá Trung Quốc, có trụ sở ở Sơn Tây, than đá Australia chiếm đến 41% tổng lượng nhập khẩu than đá của nước này và khoảng 25% tổng lượng than nhập khẩu phục vụ nhiệt điện trong năm 2019.