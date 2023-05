Sáu cuốn sách hay kể về lịch sử của tiền tệ

Cuốn Money changes everything của William Goetzman. Trước khi trở thành giáo sư tài chính tại Yale, William Goetzman là nhà khảo cổ học và người phụ trách bảo tàng. Trong Money changes everything, ông kết hợp mọi thứ của mình một cách dễ dàng. Bắt đầu với các địa điểm khai thác mỏ ở Iraq và kết thúc ở nước Mỹ thời hậu chiến, ông cho thấy sự đổi mới tài chính là “người hầu gái” của sự tiến bộ văn minh. Ông đã cung cấp cho người đọc những tấm bảng khắc chữ Babylon, một chiếc binh Trung Quốc từ thế kỷ 11 và một bản điều lệ dài 8 foot của tập đoàn đầu tiên của châu Âu - một nhà máy ở Toulouse, Pháp. Được xuất bản vào năm 2016, cuốn sách này được cho là mang lại cái nhìn tổng quan toàn diện nhất về lịch sử tiền tệ. Ảnh: Amazon.