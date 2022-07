Sau cú tông trực diện, lan can sắt đâm xuyên ôtô trên đèo Bén

Trong lúc ôtô di chuyển trên đèo Bén (Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) thì húc trực diện vào lan can an toàn.

Chiều 19/7, lãnh đạo Công an thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 trên đèo Bén.

Theo đó, người đàn ông tầm hơn 30 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển xe hiệu Hyundai Grand i10 màu đỏ di chuyển trên đèo Bén theo hướng Văn Quan - Đồng Mỏ thì mất lái trong lúc đổ đèo.

Ôtô bị lan can đâm xuyên tới ghế lái. Ảnh: Công an thị trấn Đồng Mỏ.

Ôtô đâm trực diện vào lan can an toàn bên đường rồi mới dừng lại. Lan can bằng sắt đâm xuyên từ khoang máy của xe tới tận ghế lái của ôtô.

Rất may lúc này trên xe chỉ có tài xế, người này không bị thương mà chỉ mắc kẹt, phải nhờ hỗ trợ của người dân và lực lượng CSGT mới thoát được ra ngoài.

Nam tài xế mắc kẹt sau cú húc phải nhờ người dân và lực lượng CSGT hỗ trợ ra ngoài. Ảnh: Công an thị trấn Đồng Mỏ.

"Hiện ôtô đã được đưa về bãi xe tai nạn của thị trấn Đồng Mỏ, rất may không có thiệt hại về người dù cú tông cực kỳ nguy hiểm", đại diện Công an thị trấn Đồng Mỏ nói.