Sáu công việc áp lực nhưng lương cao

1. Bác sĩ: Nghề bác sĩ luôn xếp hàng đầu những công việc lương cao, triển vọng. Những người làm nghề luôn phải đối mặt cường độ và áp lực công việc cao. Trong nhiều thập kỷ qua, tiến bộ về khoa học đã hỗ trợ các y, bác sĩ cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, ông Robert M. Wah, cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Mỹ, nhận định các bác sĩ ngày nay đang phải đối mặt nhiều thách thức hơn thế hệ trước. Dù được trả lương cao, trung bình 206.000 USD /năm, nhiều bác sĩ tại Mỹ vẫn rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi kéo dài do phải làm việc trong môi trường áp lực lớn. Ảnh: The New York Times.