Sáu bí quyết giúp trẻ thích chơi thể thao

Không so sánh con với trẻ khác: Nếu bị so sánh, trẻ sẽ trở nên mặc cảm khi thấy mình kém hơn về kỹ năng so với bạn khác. Điều đó sẽ tạo áp lực cho trẻ, khiến con nhanh chán và không muốn nỗ lực. Cha mẹ nên động viên con cố gắng phù hợp với thể trạng và mức độ của mình, đồng thời không cần quan tâm đến khả năng của bạn khác. Ảnh: Verywellfamily.