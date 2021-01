Sau bê bối, Armie Hammer phải rời dự án về hậu trường phim ‘Bố Già’

Nam diễn viên Armie Hammer đã phải rời dự án truyền hình xoay quanh hậu trường phim kinh điển "The Godfather" sau loạt bê bối đời tư.

Theo Variety, nhiều nguồn tin mới tiết lộ Armie Hammer sẽ không tiếp tục dự án truyền hình The Offer của Paramount Plus. The Offer là TV series xoay quanh câu chuyện hậu trường tác phẩm điện ảnh kinh điển The Godfather (tựa Việt: Bố Già).

Hồi tháng 12/2020, nhà sản xuất The Offer công bố Armie Hammer được giao thủ vai chính Al Ruddy của bộ phim. Al Ruddy là nhà sản xuất của The Godfather (1972). Series dài 10 tập sẽ mô tả chi tiết các trải nghiệm của ông khi làm việc trong dự án phim kinh điển.

Armie Hammer từng gây ấn tượng khi góp mặt trong bộ phim Call Me by Your Name (2017). Ảnh: AP.

Đại diện của Hammer và Paramount chưa đưa ra phản hồi về tin tức trên, hay việc đoàn phim đang tìm kiếm một gương mặt nam chính mới.

Tin tức trên đến chỉ vài tuần sau khi nam diễn viên rời dự án phim hài, tình cảm Shotgun Wedding với vai nữ chính thuộc về Jennifer Lopez. Sự việc xảy ra sau khi loạt tin nhắn trên Instagram, được suy đoán thuộc về Armie Hammer, bị rò rỉ lên Internet. Các tin nhắn này xoay quanh nhiều nội dung tình dục nhạy cảm.

Không lâu trước đây, Hammer từng có phát ngôn về bê bối này, cho biết anh sẽ không đáp trả những lời tấn công trên Internet. Anh nhận xét làn sóng phản đối trên mạng xã hội xoay quanh nội dung tin nhắn là “những cuộc tấn công xấu xa và giả mạo” nhắm vào mình.

The Offer là một trong những dự án có quy mô đầu tư lớn, được ViacomCBS công bố khi họ đổi tên dịch vụ xem video trực tuyến CBS All Access của mình thành Paramount Plus hồi tháng 9/2020. Phim do Michael Tolkin viết kịch bản. Paramount Television Studios sản xuất.