Sau 6 giờ, Việt Nam có thêm 48 bệnh nhân mắc Covid-19

Tính từ 6h đến 12h ngày 2/6, Việt Nam ghi nhận thêm 48 ca mắc Covid-19 trong nước tại Bắc Giang (35), Bắc Ninh (12), Đà Nẵng (1).

Tại Bắc Giang, 35 bệnh nhân đều được ghi nhận trong khu vực cách ly, phong tỏa, liên quan công nhân làm tại các khu công nghiệp. Từ 6h đến 12h ngày 2/6, tổng số ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Bắc Giang là 83 người, cao nhất cả nước.

Tại Đà Nẵng, nữ bệnh nhân mắc Covid-19 72 tuổi, là F1, đã được cách ly. Bà có kết quả xét nghiệm ngày 1/6 là dương tính với nCoV.

12 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở Bắc Ninh gồm 6 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm. Những người còn lại liên quan khu công nghiệp Quế Võ.

Ngoài ra, Việt Nam cũng có thêm hai trường hợp nhập cảnh tỉnh An Giang mắc Covid-19. Họ đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Như vậy, tính đến 12h ngày 2/6, Việt Nam có tổng cộng 6.166 ca Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.509 trường hợp nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.596 ca.

Những ngày qua, Việt Nam đối mặt ổ dịch phức tạp, nghiêm trọng ở TP.HCM. Từ nhóm tôn giáo ở quận Gò Vấp, dịch đã lan sang nhiều tỉnh, thành như Long An, Trà Vinh, Bình Dương...

Tại Bắc Giang, chuyên gia dự báo số ca F0 sẽ tiếp tục giảm sâu trong lần lấy mẫu xét nghiệm thứ 3. Tình hình dịch bệnh ở địa phương này đang được kiểm soát tốt.

Nhận định về tình hình điều trị trong đợt bùng phát mới tại Bắc Giang, BSCKII Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết: "Những ca bệnh của Bắc Giang khiến chúng tôi chịu căng thẳng và áp lực hơn vì số trường hợp nặng tăng nhanh và các bệnh nhân còn trẻ quá".

Trước những diễn biến phức tạp và số ca bệnh tăng lên từng giờ ở ổ dịch các khu công nghiệp, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn ngày 31/5, điều động nhân lực tham gia điều trị người bệnh Covid-19 nặng tại Bắc Giang. Số thầy thuốc được điều động lên tới 146 bác sĩ hồi sức cấp cứu, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm, tại 14 bệnh viện, cơ sở y tế.