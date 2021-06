Sau 6 giờ, Việt Nam có thêm 100 ca mắc Covid-19

TP.HCM là địa phương có số lượng bệnh nhân mới cao nhất cả nước, xếp thứ 2 là Bình Dương.

Theo bản tin trưa 22/6, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 95 bệnh nhân trong nước và 5 người nhập cảnh mắc Covid-19.

Các tỉnh, thành phố có thêm bệnh nhân là TP.HCM (37), Bình Dương (33), Bắc Giang (10), Tiền Giang (5), Đà Nẵng (4), Hà Tĩnh (2), Bắc Ninh (1), Vĩnh Long (1), Long An (1), Đồng Nai (1). Trong đó, 89 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

Bắc Giang: Các bệnh nhân trong khu cách ly và vùng phong tỏa, liên quan công nhân làm ở khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 20-21/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Long An: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2. Người này đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Bình Dương: 22 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares - TP. Thuận An, 6 ca liên quan ổ dịch Công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 5 ca là các trường hợp F1 đã cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2. Người này đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long.

Hà Tĩnh: Một ca là F1 của BN11798, một ca là F1 của BN9567, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2. Họ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại Vệ An, TP. Bắc Ninh, là F1 của BN12909 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2. Người này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tiền Giang: 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến BN12437, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng: Đây là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại TP. Thủ Đức, là F1 của BN13416, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

TP.HCM: 27 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, một ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, 6 ca liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ.

5 ca nhập cảnh được cách ly tại Vĩnh Long (3), Cà Mau (1), An Giang (1).

Như vậy, sau hai bản tin 6h và 12h của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 142 bệnh nhân Covid-19 trong ngày 22/6. Tổng số ca mới của từng địa phương là TP.HCM (73), Bình Dương (33), Bắc Giang (19), Nghệ An (1), Gia Lai (1), Tiền Giang (5), Đà Nẵng (4), Hà Tĩnh (2), Bắc Ninh (1), Vĩnh Long (1), Long An (1), Đồng Nai (1).







Từ 0h ngày 22/6, UBND Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà. Các cơ sở này phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa khách hàng, ngồi không quá 50% công suất và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Tại TP.HCM, các ổ dịch chưa rõ nguồn lây được giám sát, theo dõi chặt. Song song đó, thành phố đặt mục tiêu tiếp cận vaccine Covid-19 và tiêm chủng cho người dân nhanh nhất, sớm nhất.

Theo kế hoạch dự kiến đến cuối năm, Việt Nam nhận hơn 100 triệu liều vaccine, TP.HCM có khoảng 10% trong số này (khoảng 10 triệu liều). Ngoài ra, thành phố đã tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, không qua trung gian. Với nguồn cung này, TP.HCM đang hướng đến việc có khoảng 5-10 triệu liều trong năm nay.