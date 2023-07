Sau 5 đời chồng, nhà văn triệu phú 75 tuổi cô đơn trong giàu sang

Tình sử của Danielle Steel cũng kịch tính không kém các tiểu thuyết. Lễ cưới lần thứ hai của bà được tổ chức trong nhà tù do người chồng vẫn đang thụ án.

Với tài sản 600 triệu USD , nhà văn người Mỹ Danielle Steel đứng thứ tư trong số những tác giả giàu nhất thế giới theo dữ liệu của Celebrity Net Worth.

Sách bị chê nhưng vẫn bán chạy

Steel được biết đến với những tiểu thuyết lãng mạn, nhiều cuốn chiếm vị trí số một trong top bán chạy của New York Times. Nữ nhà văn 75 tuổi là tác giả của 200 cuốn sách với số lượng bán ra lên tới 1 tỷ bản. Sách của bà được dịch sang 43 ngôn ngữ với 22 cuốn được chuyển thể truyền hình.

Năm 1989, bà được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới do có tác phẩm nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times 381 tuần liên tiếp.

Steel sinh ra trong gia đình giàu sang nhưng trải qua nhiều biến cố. Ảnh: Dispatch.

Tuy nhiên, theo Publishers Weekly, các tác phẩm của Steel không được sự công nhận của giới phê bình. Họ cho rằng, truyện của bà hời hợt, nông cạn, không thực tế trong cách phát triển nhân vật. Dù vậy, bà vẫn được ghi nhận là người đã dệt nên sự lãng mạn của tiểu thuyết.

Thậm chí, người nhà của Steel cũng không mặn mà với các cuốn sách của bà. Khi người dẫn chương trình Good Morning America tán dương cột mốc 1 tỷ bản sách bán ra, Steel kể: “Bố tôi nói sách tệ, mẹ chưa từng đọc cuốn nào. Các con tôi cũng không mặn mà hoặc đọc rất ít”.

Steel sinh ra tại TP New York (Mỹ) nhưng thời thơ ấu sống ở Paris (Pháp). Cha của bà là hậu duệ của chủ hãng bia lớn, mẹ là con gái một nhà ngoại giao. Ngay từ nhỏ, bà đã tham dự những bữa tiệc xa hoa của cha mẹ, tiếp xúc với giới nhà giàu và người nổi tiếng. Khi cha mẹ ly hôn, Steel sống cùng cha từ năm 8 tuổi.

Tiểu thuyết của Steel dường như mang tính công thức, thường kể về các gia đình giàu có đang đối mặt với khủng hoảng và những điều tăm tối như nhà tù, lừa đảo, tống tiền và tự sát. Nhiều truyện xoay quanh một người phụ nữ giàu có, quyến rũ gặp thử thách lớn.

Một số tác phẩm dựa trên những sự kiện có thật trong cuộc đời bà. Mối quan hệ của bà với người chồng thứ hai đã ảnh hưởng đến Passion's Promise (Lời hứa của đam mê) và Now and Forever (Bây giờ và mãi mãi), hai cuốn tiểu thuyết khởi đầu sự nghiệp.

Con trai của Steel, Nick Traina, chết do tự sát vào năm 1997. Bà đã viết cuốn sách phi hư cấu His Bright Light - The Story of Nick Traina (Ánh sáng rực rỡ - Câu chuyện đời Nick Traina) kể về cuộc đời và sự ra đi của Nick. Tiền bán sách được sử dụng để thành lập Quỹ Nick Traina tài trợ cho các tổ chức chuyên điều trị những vấn đề về tâm thần.

Nhà văn Steel (thứ 5 từ trái sang) cùng các con. Ảnh: 24smi.

Năm đời chồng, kết hôn với chồng thứ hai trong tù

Các tiểu thuyết của Steel đầy kịch tính và cuộc đời của bà cũng nhiều biến cố không kém.

Khi 18 tuổi, Steel kết hôn với chủ ngân hàng người Mỹ gốc Pháp Claude-Eric Lazard năm 1965 và có con gái Beatrix. Hai người ly thân năm 1972.

Khi vẫn ở với Lazard, Steel đã gặp Danny Zugelder lúc phỏng vấn một tù nhân trong nhà tù gần Lompoc (bang California), nơi Zugelder cũng bị giam giữ vì cáo buộc cướp nhà băng. Người này chuyển đến sống với Steel khi được ân xá năm 1973. Nhưng Zugelder lại vào tù đầu năm 1974 vì tội cướp của và hiếp dâm. Năm 1975, họ kết hôn trong căng tin của nhà tù. Steel ly dị Zugelder vào năm 1978.

Ngay sau đó, Steel cưới người chồng thứ ba William George Toth có quá khứ nghiện ma túy. Họ sinh con trai Nick và ly hôn sau khi chung sống 3 năm.

Không ngạc nhiên khi tiểu thuyết Remembrance (Kỷ niệm) năm 1981 của Steel kể về một người phụ nữ xinh đẹp kết hôn với người chồng nghiện ngập.

Steel cùng người chồng thứ tư John Traina. Ảnh: 24smi.

Vừa ly dị xong, Steel kết hôn lần thứ tư với nhà văn, nhà sưu tập giàu có John Traina năm 1981. Mỗi người có hai con riêng và cùng nhau có thêm năm người con. Quyết tâm dành nhiều thời gian nhất có thể cho con cái, Steel thường viết vào ban đêm, chỉ ngủ bốn tiếng.

Đây cũng là giai đoạn làm việc hiệu quả nhất của bà khi cho ra đời tới 17 tác phẩm trong 8 năm (1981-1989).

Nhưng đáng tiếc, cặp vợ chồng chia tay sau 14 năm chung sống.

Steel cưới lần thứ năm với nhà đầu tư tài chính ở Thung lũng Silicon - Thomas James Perkins. Cuộc hôn nhân kết thúc sau bốn năm vào 2002. Steel đã nói rằng cuốn tiểu thuyết The Klone and I của bà lấy cảm hứng từ một trò đùa bí mật giữa bà và Perkins.

Steel có tổng cộng 9 người con, bà sinh con gái đầu lòng Beatrix vào năm 1966 khi mới 19 tuổi. Người con thứ 9, con gái Zara, sinh năm 1987 khi Steel 40 tuổi.

“Tôi biết ơn sự nghiệp viết lách của mình, nhưng điều có ý nghĩa nhất đối với tôi là các con”, Steel tâm sự.

Nữ nhà văn hiện sống chủ yếu ở Paris (Pháp). Ảnh: 24smi.

Nơi cư trú lâu năm của Steel ở San Francisco (Mỹ), nhưng giờ đây bà dành phần lớn thời gian của mình tại ngôi nhà thứ hai ở Paris (Pháp). Biệt thự 55 phòng ở San Francisco của bà được xây dựng năm 1913 từng là nơi ở của ông trùm đường Adolph B. Spreckels.

Nổi tiếng và giàu có, Steel lại là người nhút nhát. Bà luôn mong muốn con cái không xuất hiện trên truyền thông. Trong những năm gần đây, bà đã cởi mở hơn khi chịu trả lời phỏng vấn và lộ diện trước công chúng.