Sau 2 năm chia tay Phạm Băng Băng, Lý Thần trượt dốc

Hẹn hò Phạm Băng Băng đem lại cho Lý Thần nhiều lợi ích. Sau khi chia tay "nữ hoàng thảm đỏ" Trung Quốc, danh tiếng, địa vị của tài tử xuống dốc nhanh chóng.

Sina đưa tin trong dự án phim điện ảnh Siêu việt, Lý Thần gây tranh cãi khi vào vai nam học sinh 17 tuổi. Thực tế vai diễn này của anh chỉ là khách mời, có phân đoạn gây cười cho khán giả. Lý Thần tham gia bộ phim để ủng hộ người anh em thân thiết Trịnh Khải.

Tuy nhiên, theo Sina, nhìn lại hoạt động nghệ thuật hai năm qua của tài tử 43 tuổi có thể thấy sự nghiệp của Lý Thần đang bị chững lại. Việc kết thúc chuyện tình cảm với Phạm Băng Băng ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của anh.

Quen mặt mặt ở các show giải trí

Lý Thần từng được đánh giá là nam diễn viên thực lực của giới giải trí Hoa ngữ. Trong quá khứ, anh giành giải Diễn viên triển vọng nhất tại LHP Thượng Hải (2008), được đề cử Giải Emmy Quốc tế cho Nam diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm Cực hạn cứu viện (2008).

Sau đó, danh tiếng của Lý Thần được đẩy lên tầm cao mới khi tham gia Đường Sơn đại địa chấn (2011) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Đây được coi là tác phẩm "để đời", gắn liền với tên tuổi tài tử 43 tuổi.

Lý Thần có ngoại hình nam tính, rắn rỏi và khả năng diễn xuất tốt.

Tuy nhiên, hiện tại, Lý Thần bị đánh giá là không có khả năng đem lại doanh thu, không đủ sức kêu gọi khán giả tới rạp chiếu. Hai năm qua, Lý Thần chủ yếu đóng vai phụ trong các tác phẩm tập hợp nhiều nghệ sĩ tham gia như Bát bách, Tôi và bậc cha chú của tôi...

Đây là những phim do chính phủ Trung Quốc đầu tư sản xuất để ca ngợi đất nước và con người Trung Hoa. Do đó, đất diễn của mỗi nghệ sĩ không nhiều, Lý Thần chỉ đóng vai phụ, những phim này khó có thể trở thành tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của anh dù doanh thu cao.

Không nổi bật trong mảng điện ảnh, những phim truyền hình Lý Thần tham gia cũng không tạo hiệu ứng. Phim được phát sóng lặng lẽ và kết thúc không để lại ấn tượng. Tài tử sinh năm 1978 chưa có được những giải thưởng lớn, chính thống như Kim Ưng, Phi Thiên hay Bạch Ngọc Lan trong sự nghiệp.

Theo Sina, hiện tại, khán giả nhớ tới Lý Thần chủ yếu thông qua vai trò thành viên của chương trình giải trí Keep Running. Trong show, anh có biệt danh Trâu Lớn, là người có thâm niên tham gia xuyên suốt các mùa của Keep Running. Do đó, hình ảnh ngôi sao giải trí thậm chí còn lấn át vai trò diễn viên trong sự nghiệp của Lý Thần.

Tài tử chủ yếu tham gia show giải trí.

Ifeng cho biết Lý Thần hiện chỉ dựa vào chương trình tạp kỹ để duy trì sự nổi tiếng. Thế nhưng, công chúng cũng chẳng hề mặn mà với sự xuất hiện trên sóng của nam diễn viên. Anh bị chê già, nhạt và chỉ biết xài đúng một chiêu là dùng sức mạnh cơ bắp từ show này sang show khác.

Danh tiếng xuống dốc vì bê bối tình ái

Theo thống kê của QQ, trước khi hẹn hò Phạm Băng Băng, Lý Thần chỉ là ngôi sao hạng B. Nhờ mối tình với nữ hoàng thảm đỏ Trung Quốc, mức độ tìm kiếm thông tin có liên quan đến tài tử gốc Thanh Đảo tăng vọt, gấp 3-4 lần so với ngày trước.

Tuy nhiên, sau khi hai người chia tay vào tháng 6/2019, Lý Thần nhận nhiều chỉ trích là kẻ bội bạc, bỏ rơi vị hôn thê giữa lúc sóng gió. Cùng với đó, nhiều scandal tình cảm trong quá khứ của Lý Thần bị lật lại.

Trước Phạm Băng Băng, anh từng qua lại với không ít mỹ nhân nổi tiếng như Ngưu Manh Manh, Lý Tiểu Lộ, Trương Hinh Dư, Địch Lệ Na Nhĩ... Với mỗi bạn gái, anh đều tặng viên đá hình trái tim với ngụ ý trao tất cả cho người mình yêu.

Chuyện tình cảm với Phạm Băng Băng đem lại nhiều lợi ích cho nam diễn viên.

Thế nhưng, hai diễn viên Trương Hinh Dư và Địch lệ Na Nhĩ đã bóc mẽ nam diễn viên là dùng chiêu thức này với cả 8 cô gái anh hẹn hò. Sau khi sự việc vỡ lẽ, nam diễn viên 42 tuổi bị chỉ trích là đạo đức giả.

Lý Thần còn mang tiếng xấu là người tuyệt tình, sẵn lòng quay lưng với bạn gái trước sóng gió. Thời điểm hẹn hò với Trương Hinh Dư, Lý Thần nhiều lần lên tiếng khẳng định cô là người con gái vô tội và có tính cách đơn thuần nhất trên đời.

Thế nhưng, sau khi công khai tình cảm với Phạm Băng Băng, để bảo vệ bạn gái mới trước tai tiếng cướp bồ, Lý Thần không tiếc lời chỉ trích Hinh Dư là người lăng nhăng, ngoại tình với nhiều đàn ông cùng một lúc. Sau vụ ồn ào, công chúng thất vọng về cách hành xử của nam diễn viên.

Lý Thần kiện cư dân mạng vì chỉ trích anh trong chuyện tình cảm vào tháng 4/2020. Tuy nhiên, tài tử bị tòa xử thua cuộc. Sina bình luận đây có thể là lần đầu một nghệ sĩ thua cuộc khi kiện cư dân mạng về tội bôi nhọ danh dự. Từ đó, hình ảnh của nam diễn viên càng xấu đi trong mắt công chúng vì ngay cả luật pháp cũng không đứng về phía anh.

Lý Thần ê chề khi thua kiện cư dân mạng.

Trở về vị trí sao hạng B như ban đầu

QQ đánh giá Phạm Băng Băng là minh tinh nổi tiếng nhất Lý Thần từng hẹn hò. Mối quan hệ đem lại cho anh nhiều lời ích cả về danh tiếng lẫn tài nguyên, tiền bạc. Bởi vậy, sau khi chia tay, Lý Thần khó có thể tìm được một người xứng tầm như Phạm Băng Băng.

Hai năm qua, Lý Thần vẫn độc thân. Anh thường bị bắt gặp đi chơi với các cô gái lạ mặt. Tháng 5/2020, tài tử đưa hai cô gái về nhà riêng sau khi uống say tại một quán bar.

Lý Thần vẫn độc thân ở tuổi 43.

Sự nghiệp xuống dốc, tình cảm không như ý, Lý Thần còn gây tranh cãi với những phát ngôn như "phụ nữ mông lớn dễ sinh nở" hay chế giễu danh xưng "mỹ nhân ngực khủng" của Liễu Nhã.

"Lý Thần giờ trở lại với đúng chỗ đứng ban đầu của anh - sao nam hạng B. Tài năng chưa tỏa, nhưng tên tuổi đã bị vùi lấp bởi tai tiếng tình ái. Anh chỉ có thể duy trì danh tiếng dựa vào danh tiếng là hôn phu Phạm Băng Băng", QQ bình luận.