‘Sát thủ bút chì’ kiếm được 1 tỷ USD

Thành tích thương mại của các phần phim “John Wick” tăng đều. Trong tổng số 1 tỷ USD doanh thu phòng vé, số tiền “John Wick: Chapter 4” kiếm được chiếm đến 42%.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi phần phim đầu tiên khởi chiếu, John Wick đã thành công chứng minh vị thế trên thị trường điện ảnh. Từ một tác phẩm hành động không mấy tên tuổi, thương hiệu này ngày càng trở nên danh tiếng, thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi. Sức hút của dòng phim cũng theo đó mà gắn liền với tên tuổi Keanu Reeves, nam diễn viên được yêu mến nhất nhì tại Hollywood.

Mới đây, nhà sản xuất thông báo tổng doanh thu 4 phần của franchise John Wick đã cán mốc 1 tỷ USD . Thông tin này khiến nhiều khán giả và cả giới quan sát phòng vé bất ngờ.

Thương hiệu “tỷ đô”

Ra mắt năm 2014, phần 1 mang tên John Wick (tựa Việt: Mạng đổi mạng) với kinh phí 20 triệu USD thu về 88,8 triệu USD , theo số liệu thống kê của Box Office Mojo. Mặc dù ít nhiều sinh lời cho nhà sản xuất, đây vẫn chưa phải một con số ấn tượng, đặc biệt khi đặt cạnh nhiều dự án hành động lớn cùng năm đó như Captain America: The Winter Soldier, Transformers: Age of Extinction hay The Hunger Games: Mockingjay - Part 1,...

Phần 2 và 3 có doanh thu toàn cầu lần lượt là 171,5 triệu USD và 327,7 triệu USD . Trung bình cứ sau mỗi phần, số tiền mà phim kiếm được lại tăng khoảng 90%. Đây là tỷ lệ hết sức ấn tượng. Bởi lẽ, cứ khoảng 3 năm, một phần phim John Wick mới được ra mắt. Đây được đánh giá là thời gian khá dài, dễ khiến khán giả lãng quên trong bối cảnh thị trường điện ảnh nhộn nhịp với hàng loạt series mới.

Tiếp nối thành công của những phần trước, John Wick: Chapter 4 khởi chiếu vào ngày 24/3, do Shay Hatten và Michael Finch chấp bút. Ngay khi ra rạp, bộ phim đã tạo được tiếng vang trên toàn cầu. Phần 4 thương hiệu John Wick thu về gần 74 triệu USD trong cuối tuần mở màn.

Chapter 4 quy tụ dàn sao hành động đình đám.

Tính đến sáng ngày 20/5 (theo giờ Việt Nam), dự án ghi nhận doanh thu 426 triệu USD . Trong đó, 184 triệu USD tới từ phòng vé nội địa và 242 triệu USD từ thị trường quốc tế. Đáng chú ý, con số này còn vượt qua cả Shazam! Fury of the Gods của DC, hay những dự án tên tuổi như Creed III, Scream VI,...

Như vậy, Chapter 4 tiếp tục là một dự án nối dài chuỗi thành công của series John Wick. Nó đã đóng góp khoảng 42% tổng doanh thu phòng vé của thương hiệu này.

Chưa kể, số tiền mà phim kiếm được sẽ tiếp tục tăng vào cuối mùa thu năm nay khi tiếp cận thị trường Nhật Bản, cùng một số khu vực khác trên thế giới.

Sức hút kỳ lạ từ “sát thủ bút chì”

Joe Drake, chủ tịch hãng phim Lionsgate, bày tỏ sự vui mừng trước thành tích của loạt phim và không quên gửi lời cảm ơn khán giả - những người đã yêu mến và ủng hộ John Wick.

“Cột mốc quan trọng này là minh chứng cho nỗ lực đáng kinh ngạc của Chad Stahelski và Keanu Reeves, cùng với Basil Iwanyk hay Erica Lee, những người đã ‘vượt lên chính mình’ qua từng phần phim thành công thuộc thương hiệu này”, ông phát biểu.

Ra mắt cách đây gần một thập kỷ, John Wick ban đầu chỉ là câu chuyện đơn giản xoay quanh một sát thủ khét tiếng trong giới xã hội đen, nay đã gác kiếm về hưu. Rồi một ngày, bi kịch ập tới khiến anh thay đổi suy nghĩ, một lần nữa phải dấn thân vào hành trình nguy hiểm.

Nội dung phim không mới, motif nhân vật cũng đã quá quen thuộc trong dòng phim hành động tại Hollywood. Thế nhưng, phim vẫn tạo được thiện cảm với khán giả đại chúng nhờ cách khai triển tình tiết hợp lý, bên cạnh trải nghiệm giải trí ấn tượng. Trong lần đầu hóa thân John Wick, Keanu Reeves xuất sắc thể hiện các cảnh hành động, đánh đấm mãn nhãn.

Keanu Reeves là "gương mặt bảo chứng" cho thành tích phòng vé của John Wick.

Dựa trên bối cảnh phần đầu tiên, phần 2 và 3 tiếp tục được phát triển, xoay quanh nhiệm vụ của vị sát thủ cô độc cùng một loạt cú “lật mặt” khó đoán. Trên hành trình này, John Wick phải đương đầu với không ít khó khăn, thậm chí bị truy sát trên toàn thế giới. Đối thủ lớn nhất của anh cũng được xác định, không ai khác ngoài tổ chức High Table.

Yếu tố này được biên kịch xoáy sâu trong John Wick: Chapter 4. Phim tập trung xoay quanh mối quan hệ thù địch giữa John và kẻ thù cũ từ phần trước. Đồng thời, anh khám phá ra con đường đánh bại tổ chức High Table. Song, trước khi giành được tự do, vị sát thủ phải đối mặt với thế lực mới đang trỗi dậy.

Dễ thấy, xuyên suốt các phần phim, nhân vật chính liên tục bị biên kịch “ném” vào các nhiệm vụ sinh tử. Điều này giúp phô diễn tối đa chất liệu hành động/bạo lực - thứ làm nên tên tuổi của dòng phim. Khán giả khó thể quên phương thức triệt hạ đối thủ không khoan nhượng, cùng với đó là các màn chiến đấu kịch tính trên đủ loại địa hình.

Cuối cùng, nhân vật có động cơ thuyết phục, nên mỗi quyết định của anh đều dễ tạo đồng cảm với khán giả đại chúng. Chính sự dung hòa giữa các yếu tố trên đã tạo ra sức hút kỳ lạ cho loạt phim.

Thế bí của thương hiệu hành động bạo lực

Không phủ nhận sức hút với khán giả của John Wick ngày càng tăng. Song, nhìn nhận thực tế, những ý tưởng xoay quanh thương hiệu sát thủ dường như đang đi vào bế tắc. Đặc biệt, điều này được thể hiện rõ trong phần phim gần đây.

Bên cạnh nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, John Wick: Chapter 4 bị không ít chuyên gia đánh giá là dự án “vắt sữa” (lợi dụng sức hút của một thương hiệu thành công để tạo ra các bản sequel, spin-off nhằm tối đa hóa lợi nhuận).

Yếu tố hành động vẫn thu hút khán giả, nhưng ý tưởng của loạt phim này dường như ngày càng cạn kiệt.

Sở dĩ nhận xét như vậy vì phần 4 vẫn trung thành với cốt truyện không mấy đột phá, thậm chí là “cliché”. Một số cây bút còn nặng lời chỉ trích biên kịch vì “bỏ ra ít chất xám”. Theo họ, phim chỉ cố gắng câu kéo người xem nhờ vào hình ảnh, kỹ xảo - công việc chủ yếu của đội ngũ hậu kỳ.

Ngoài ra, chủ nghĩa siêu thực tiếp tục được đẩy cao với một loạt tình tiết ảo, phi lý. Điều này khiến John Wick bị so sánh là “bản sao” của Fast & Furious. Hai thương hiệu này đều cuốn hút khán giả nhờ những pha hành động kịch tính, song khó lòng chinh phục chuyên gia vì điểm trừ trong kịch bản.

Tất nhiên, vẫn có nhiều nhà phê bình lên tiếng ủng hộ John Wick: Chapter 4 và dành lời khen cho đạo diễn Chad Stahelski vì biết tận dụng thế mạnh.

Bất chấp ý kiến trái chiều từ giới hàn lâm, nhà sản xuất vẫn quyết định thực hiện phần tiếp theo. Dự án mang tên Ballerina với sự tham gia của Ana De Armas, dự kiến ​​ra rạp vào ngày 7/6/2024. Theo tiết lộ, đây là spin-off (phần phim lẻ) của thương hiệu, vẫn có sự góp mặt của các ngôi sao quen thuộc như Keanu Reeves, Ian McShane và Anjelica Huston.

Nội dung chi tiết của Ballerina vẫn còn là bí mật. Song, người hâm mộ hi vọng rằng đây sẽ là dự án mang tính đột phá, đập tan những rào cản mà John Wick đang phải đối mặt.