Sát nhân đằng sau ứng dụng hẹn hò

Đề tài mối nguy tiềm tàng sau ứng dụng mạng xã hội không mới. Song, "Somebody" khắc họa câu chuyện theo hướng kịch tính và tuyến nhân vật khác biệt hơn những tác phẩm tiền nhiệm.

Thể loại: Kinh dị, tình cảm

Đạo diễn: Jung Ji Woo

Diễn viên: Kang Hae Lim, Kim Young Kwang

Đánh giá: 7/10

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Chuyện phim xoay quanh Kim Sum (Kang Hae Lim), một lập trình viên đại tài mắc hội chứng Asperger (Tự kỷ chức năng cao). Cô là người sáng tạo ứng dụng hẹn hò Somebody, giúp các tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau. Tuy nhiên, chính cô lại vướng vào mối quan hệ tình cảm với Sung Yun Oh (Kim Young Kwang) - sát nhân hàng loạt đang lợi dụng Somebody để tiếp cận các con mồi.

Khi thiên tài công nghệ vướng lưới tình của tên sát nhân.

Lời cảnh tỉnh về lòng tin qua mạng xã hội

Loạt phim 8 tập lựa chọn chủ đề tương tự The Tinder Swindler (2022) hay chuỗi phim kinh dị Unfriended (2014) để truyền tải thông điệp về mối nguy tiềm tàng mà thế giới ảo mang lại. Đặc biệt, trong thời hiện đại, điện thoại thông minh và mạng xã hội là hai thứ không thể tách rời cuộc sống của mỗi con người. Nhu cầu tìm kiếm, kết nối mọi người của người dùng ngày càng nâng cao.

Bên cạnh đó, Somebody dung hòa các yếu tố của các phim tiền nhiệm để tạo nên một bức tranh khác biệt. Tác phẩm mượn chất liệu thời sự của The Tinder Swindler và tính rùng rợn, hồi hộp của Unfriended để tạo nên bầu không khí u ám trong mối quan hệ giữa nữ lập trình viên và tên sát nhân hàng loạt. Qua đó, phim sử dụng thủ pháp phóng đại các hậu quả có thể gây ra bởi những nguy cơ tiềm tàng đằng sau ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội.

Somebody pha trộn chất trinh thám, giật gân và tình cảm để mang đến bức tranh mới lạ.

Cốt truyện của Somebody không phân chia thiện - ác rõ ràng. Cả nữ chính và nam phản diện đều mang trong mình mầm mống của bạo lực, u tối. Từ tập đầu tiên, Kim Sum bộc lộ một phần quỷ dữ bên trong bản thân khi ra tay tước đi sinh mạng của chú mèo hoang hấp hối bên đường. Điều này ngầm giải thích lý do nữ chính tương hợp với kẻ sát nhân máu lạnh như Yun-oh Sung.

Trong buổi ra mắt phim tại Hàn, đạo diễn Jung Ji Woo chia sẻ: “Đối với Yun O và Sum, tâm trí của họ được đồng bộ với nhau. Họ biết chính xác suy nghĩ và hành động của đối phương, cứ như thể họ sử dụng chung một bộ não vậy. Đây không hẳn là mối quan hệ tích cực hay tiêu cực, nhưng chắc chắn rằng cả hai đã mất cân bằng trong cuộc sống khi gặp nhau”.

Mặt khác, loạt phim sử dụng màu sắc nhuần nhuyễn để thể hiện tinh thần các nhân vật. Khi nữ chính ở một mình, bối cảnh xung quanh mang màu trắng, ngụ ý cho sự ngây ngô của cô đối với mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, trắng cũng do hỗn hợp nhiều màu tạo ra, qua đó hé lộ về một nội tâm xáo trộn của nữ chính.

Xuyên suốt tác phẩm, tình yêu luôn được thể hiện mạnh mẽ qua nhiều góc độ khác nhau. Đó là những cảnh quay dục vọng lột tả trần trụi, hay đơn thuần là những khoảnh khắc “chớm nở” của cặp chính.

Đối lập với những tình tiết rùng rợn, u ám, tình yêu giữa Kim Sum và Yun O xuất phát từ sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Qua đó, loạt phim nêu cao tinh thần về một tình yêu trong sáng có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, dù cho người đó là kẻ sát nhân hàng loạt hay người bị hội chứng khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc.

Tuyến nhân vật vừa là điểm sáng, vừa là hạn chế

Kim Sum của Kang Hae Lim khác biệt hoàn toàn với motif nữ nạn nhân trong các phim hành động, tội phạm. Nhân vật có nét tương đồng với Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) trong Her (2013). Nếu Twombly cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng nói lên cảm xúc của bản thân mình, Kim Sum lại là người sáng tạo ra ứng dụng hẹn hò, kết nối. Cả hai đều gặp trắc trở trong việc tìm người thương và khó bộc lộ cảm xúc thật của bản thân.

Đối với Seong Yun O của Kim Young Kwang, motif phản diện là một kẻ sát nhân biến thái không còn mới đối với nền điện ảnh. Tuy nhiên, cá nhân Kim Young Kwang đã có màn “lột xác” thành công khi trước đây anh thường xuất hiện với nhân vật nam chính hiền lành tốt bụng.

Song, phản diện của Somebody còn thiếu sự đột phá so với các nhân vật khác. Đơn cử, động cơ và các bước ngoặt của Yun O còn đơn điệu, rập khuôn theo các tình tiết của những tác phẩm dòng K-Drama.

Vào tuyến phản diện chính, song biểu cảm của Kim Young Kwang chưa đủ mới lạ.

Bên cạnh đó, tuyến phụ như bạn thân nữ chính Kim Sum, Yeong Gi Eun (Kim Su Yeon) đôi lúc gây khó hiểu cho người xem. Cô là một cảnh sát, song cách ứng biến có phần ngây ngô, thiếu chững chạc.

Ngoài ra, dù kẻ sát nhân hàng loạt gây ra nhiều vụ án thương tâm, trên phim thiếu đi những phân đoạn khắc họa sự truy sát gắt gao của cảnh sát đối với thủ phạm, khiến nhiều vấn đề bị bỏ ngỏ.

Không khí của Somebody có phần u ám và nặng nề, nên không phù hợp với mọi đối tượng khán giả. Tuy nhiên, loạt phim vẫn là tác phẩm đáng để trải nghiệm cảm giác hồi hộp, qua từng phân đoạn Yun O trêu đùa cảm xúc của nạn nhân.