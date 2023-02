Sát hại mẹ, nam thanh niên bị khởi tố

Bị la mắng vì sử dụng ma túy, Quốc dùng hung khí tấn công khiến mẹ tử vong.

Bị can Nguyễn Hữu Quốc.

Sáng 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002, ngụ khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi giết người

Trước đó, ngày 17/2, Công an thị xã Trảng Bàng tiếp nhận tin báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ giết người tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng. Công an thị xã Trảng Bàng đã phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ Quốc về hành vi trên.

Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận do sử dụng ma túy nên bị mẹ là bà N.T.C (SN 1984) la mắng. Sau đó, Quốc lấy thanh kim loại đánh liên tiếp vào đầu, trán... của nạn nhân.

Chưa dừng lại, Quốc tiếp tục lấy liềm tấn công khiến mẹ tử vong. Sau đó, Quốc tự gây thương tích ở đầu và tay.