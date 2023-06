Sát hại hàng xóm vì 'nhiều chuyện'

Trộm tiền trong lợn nhựa nhà hàng xóm

VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đạt (23 tuổi, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) về tội "Trộm cắp tài sản".