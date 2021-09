Sarah Harding qua đời ở tuổi 39

Thông qua trang cá nhân của Sarah Harding, gia đình thông báo nữ diễn viên qua đời vào sáng 5/9. Cô có thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư vú.

The Guardian đưa tin tối 5/9, Sarah Harding qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vú. The Guardian trích đăng thông báo của mẹ Sarah Harding và cho biết nữ ca sĩ ra đi vào sáng cùng ngày.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Marie, mẹ của Harding thông báo: “Thật đau lòng khi hôm nay tôi phải chia sẻ tin tức con gái Sarah của tôi đã qua đời. Nhiều người trong số các bạn đã biết về cuộc chiến với căn bệnh ung thư của Sarah. Con bé chiến đấu mạnh mẽ từ khi được chẩn đoán đến ngày cuối cùng. Con bé đã ra đi thanh thản sáng nay”.

Sarah Harding qua đời vì bệnh ung thư vú.

“Tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã động viên chúng tôi suốt thời gian qua. Điều đó có ý nghĩa với Sarah và mang lại sức mạnh, niềm an ủi to lớn khi con bé biết mình luôn được yêu thương. Tôi biết Sarah không muốn được nhớ đến cùng căn bệnh khủng khiếp. Thay vào đó, tôi hy vọng con bé được nhớ đến như một ngôi sao sáng", bà Marie viết.

Tháng 8/2020, Harding thông báo cô mắc bệnh ung thư và đang được hóa trị. Thời điểm đó, nữ diễn viên cho biết mẹ, gia đình và bạn bè thân thiết luôn ở bên giúp đỡ cô. Trong cuốn hồi ký Hear Me Out phát hành vào đầu năm, Harding tiết lộ cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ vú và hóa trị chuyên sâu.

Harding sinh tháng 11/1981, là ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu tại Anh. Năm 2002, cô nổi tiếng khi tham gia chương trình Popstars: The Rivals của ITV. Sau đó, Harding thành lập nhóm nhạc Girls Aloud cùng Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy và Kimberley Walsh. Sau 11 năm hoạt động và đạt nhiều thành tựu, Girls Aloud tan rã. Trước khi qua đời, Sarah Harding cũng ghi dấu ấn ở mảng phim ảnh với những vai diễn trong St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold, Run for Your Wife.