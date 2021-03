Sarah Harding mắc ung thư vú di căn lên cột sống

Cựu thành viên nhóm Girls Aloud cho rằng cô không biết mình còn sống được bao lâu khi căn bệnh ung thư vú đã di căn đến cột sống.

Ở tuổi 39, cựu thành viên nhóm Girls Aloud viết về cuộc chiến đấu với căn bệnh ung thư trong cuốn sách mới mang tựa đề Hear Me Out. Một đoạn trích được tờ The Times chia sẻ hôm 13/3.

Sarah Harding cho biết căn bệnh ung thư vú của cô đã di căn đến cột sống. Ảnh: Daily Mail.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Bác sĩ nói rằng Giáng sinh năm 2020 có lẽ sẽ là mùa Giáng sinh cuối cùng trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn biết chính xác tiên lượng của bản thân để không phải suy nghĩ nhiều nữa".

Dù tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng, Harding vẫn giữ vững tinh thần lạc quan. "Cảm thấy thoải mái hết mức có thể là điều quan trọng đối với tôi. Tôi cố gắng sống, tận hưởng từng giây, dù có thể không còn được bao lâu nữa. Tôi sẽ uống một hoặc hai ly rượu vì điều đó giúp tôi thư giãn", Harding viết.

Theo Daily Mail, giọng ca Call the Shots đã xem xét phương pháp điều trị khối u thứ phát ở gốc cột sống. Khối u hiện có thể đã di căn đến não của cô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại không muốn xạ trị vì có nguy cơ bị rụng tóc.

"Chuyện này hơi kỳ cục, nhưng nếu tôi chỉ còn sống vài tháng nữa, sự hy sinh là không đáng", cô giãi bày. Sarah Harding giải thích rằng sau khi mất bộ ngực, cô không muốn mái tóc vàng óng ả cũng rời xa mình.

Sarah Harding mắc bệnh ung thư từ đầu năm 2020. Nhưng đến tháng 6/2020 cô mới thông báo tin xấu với người hâm mộ. Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Tôi mắc ung thứ vú và bệnh đang di căn sang các bộ phận khác. Tôi đang trải qua các đợt hóa trị hàng tuần và sẽ chiến đấu hết sức có thể. Tôi hiểu rằng khi chia sẻ tình trạng bệnh sẽ dễ khiến mọi người bị sốc, nhưng đây là thời điểm thích hợp nhất để nói ra".

Khi mới hay tin, cô đau đớn và có phần suy sụp, nhưng nhanh chóng được gia đình và bạn bè động viên, vực dậy tinh thần.

Girls Aloud là nhóm nhạc nữ đình đám một thời. Ảnh: NME.

Sarah Harding sinh năm 1981, là ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu người Anh. Cô nổi tiếng khi là một mảnh ghép của ban nhạc pop Girls Aloud, bên cạnh Nadine Coyle, Kimberley Walsh, Nicola Roberts và Cheryl. Nhóm được thành lập năm 2002 và tan rã sau 11 năm hoạt động.