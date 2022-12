​Sara Lưu, Vũ Ngọc Ánh, Lê Bê La cùng chọn một loại sữa tươi cho con

Ca sĩ Sara Lưu, MC Vũ Ngọc Ánh, diễn viên Lê Bê La cùng chung quan điểm chăm con: Cho bé uống sữa tươi nguyên chất nhập khẩu từ giai đoạn ăn dặm để cân bằng dinh dưỡng.

Khi cặp sinh đôi Micky và Jerry cai sữa, Sara Lưu dành nhiều thời gian suy nghĩ để chọn loại sữa tươi đầu đời phù hợp cho 2 con. Bà xã của nhạc sĩ Dương Khắc Linh thích cách nuôi con của các nước phương Tây. Họ cho con uống sữa tươi từ sớm bởi đề cao yếu tố cân bằng tự nhiên về hàm lượng, tỷ lệ các chất dinh dưỡng như đạm, béo, canxi, khoáng chất vốn có của sữa. "Tôi không ngần ngại bỏ ra hàng tháng trời tìm hiểu loại sữa tươi đáp ứng mọi tiêu chí", Sara Lưu nói.

Cuối cùng, cô lựa chọn Meadow Fresh. Thời điểm đầu, cô chỉ cho 2 bé uống lượng nhỏ để quen dần, sau đó chuyển sang 2 cữ sữa mỗi ngày, hoặc thay thế bữa phụ.

"Tôi chọn cho con uống sữa tươi nguyên chất không đường để hình thành thói quen dinh dưỡng tốt khi lớn lên. Nhiều mẹ thường sợ con chê sữa không đường nhạt, không hấp dẫn nhưng sự thật là vị của Meadow Fresh có hậu vị ngọt thanh nhẹ, thơm béo tự nhiên nên 2 nhóc nhà tôi uống rất hợp. Trong khi đó, mẹ mừng vì không phải dùng đến chiêu đánh lừa vị giác của con", nữ ca sĩ chia sẻ. Không chỉ cho 2 bé uống sữa, Sara Lưu còn dùng Meadow Fresh làm bánh, thay đổi khẩu vị cho cả nhà.

Sara Lưu và hai bé Jerrry, Micky. Ảnh: NVCC.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, sau khi biết lật, trườn, bò, đến giai đoạn 1-2 tuổi, trẻ sẽ đạt 3 cột mốc chức năng quan trọng: Biết tự đi không cần trợ giúp, bắt đầu biết nói, hoàn thiện chức năng thính giác và thị giác. Lúc này, não bộ của trẻ cũng đang trong quá trình phát triển mạnh nhất cuộc đời để hình thành nhận thức và các kỹ năng xã hội. Vì thế, ngoài làm quen với nhiều loại thực phẩm, ăn cân bằng 4 nhóm chất đạm, đường bột, chất béo, vitamin và khoáng chất, trẻ cần uống thêm sữa tươi.

Trong đó, sữa tươi nguyên chất được xem là nguồn dinh dưỡng lành tính, dễ tiêu hóa, thích hợp cho trẻ trong giai đoạn này. Đặc biệt, hàm lượng và tỷ lệ các chất dinh dưỡng vốn có trong sữa tươi nguyên chất phục vụ tốt nhu cầu phát triển thể chất, cân nặng, chiều cao và não bộ của trẻ trong giai đoạn này, thích hợp là loại sữa tươi đầu đời của trẻ. Giai đoạn 2-5 tuổi, trẻ cần uống sữa tươi tối thiểu 2 lần/ngày trong bữa phụ và các chế phẩm từ sữa vào bữa chính.

Đó cũng là lý do MC, ca sĩ, diễn viên Vũ Ngọc Ánh lựa chọn Meadow Fresh cho bé Bảo Bối. Thược của phim Mẹ Rơm cho biết lần đầu tiên chứng kiến Bảo Bối tự tay rót cho mình loại sữa yêu thích mà không cần mẹ giúp cô thấy rất hạnh phúc. "Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc trưởng thành và khôn lớn hơn của con, nên tôi nhớ rất rõ, đều muốn ghi lại", nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân.

Cô nhớ thời điểm Bảo Bối bắt đầu dừng sữa mẹ, cô vừa vui, vừa buồn, thậm chí tủi thân vì con sẽ dần học cách tự lập. Nữ MC muốn con phát triển tự nhiên, toàn diện cả về thể chất và trí óc, và Meadow Fresh là lựa chọn cuối cùng sau nhiều lần cân nhắc của hai vợ chồng. "Đầu tiên, con hợp sữa, thích vị ngon. Tiếp theo sau đó, chúng tôi được chứng kiến con mỗi ngày khỏe mạnh lớn khôn và luôn vui cười", vợ diễn viên Anh Tài khoe.

Vũ Ngọc Ánh và bé Bảo Bối. Ảnh: NVCC.

Đồng điệu với 2 hotmom Sara Lưu và Vũ Ngọc Ánh, nữ diễn viên Lê Bê La cũng "kết" Meadow Fresh cũng như lựa chọn cho bé Monkey từ lâu. Nữ diễn viên chia sẻ: “Mỗi chiều đi học về, Monkey lại cùng mẹ thưởng thức Meadow Fresh. Cậu bé nghiền sự thơm ngậy, tươi mát của loại sữa nguyên chất này. Tôi lựa chọn loại không đường để luyện cho vị giác của con, hạn chế tình trạng bé ‘hảo ngọt’ hay sâu răng sau này”.

Lê Bê La quan niệm không phải con uống càng nhiều sữa là càng tốt, mà phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của cơ thể bé và hàm lượng chất dinh dưỡng trong sữa. Cô cũng khuyên các mẹ bỉm khi con khoảng 2 tuổi là giai đoạn phù hợp để chuyển dần sang uống sữa tươi nguyên chất. "Càng tìm hiểu, tôi càng thấy quyết định cho con chuyển dần sang uống sữa tươi nguyên chất là hợp lý ", Lê Bê La chia sẻ.

Lê Bê La và bé Monkey. Ảnh: NVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp - Phó chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, hàm lượng chất béo 3,3-3,5% trong sữa tươi nguyên chất thích hợp để cung cấp chất béo cho não, phù hợp cho tiêu hóa của trẻ. Chất đạm trong sữa tươi nguyên chất quý vì có đủ các axit amin thiết yếu. Canxi trong sữa tươi nguyên chất cũng là canxi hữu cơ gắn với axit amin nên hấp thu tốt hơn so với sử dụng canxi bổ sung, hỗ trợ bé phát triển chiều cao, xương và răng. Đường lactose trong sữa tươi nguyên chất là loại đường đôi, dễ tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho cơ thể đang tăng trưởng nhanh của trẻ.

Cả 3 bà mẹ đều đánh giá cao Meadow Fresh vì có xuất xứ từ Australia và New Zealand - nơi được mệnh danh là "thiên đường của bò sữa", với điều kiện tự nhiên phù hợp cho đồng cỏ cũng như bò sữa phát triển. Thương hiệu này nhận chứng nhận New Zealand FernMark (chương trình của Chính phủ New Zealand bảo chứng cho những sản phẩm uy tín, đạt chất lượng cao, có nguồn gốc từ New Zealand) và được tạp chí Reader’s Digest công nhận là “Thương hiệu sữa quốc gia được tin chọn”.