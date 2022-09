Sắp xét xử quản lý khách sạn chứa mại dâm trong lúc giãn cách xã hội

Quản lý và bảo vệ khách sạn May Flower bị cáo buộc cho gái bán dâm sử dụng nơi lưu trú để phục vụ khách trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội.

Ngày 19/9, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Tiến Sơn (24 tuổi, quê Phú Thọ) và Hoàng Xuân Lộc (27 tuổi, ở Hà Nội, đều tạm trú phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) về tội Chứa mại dâm theo khoản 2, Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày, thẩm phán Trương Thị Thu Hương làm chủ tọa. Trước đó, phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 31/8. Tuy nhiên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do có đơn xin hoãn của bị cáo.

Các bị cáo Lộc (trái) và Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cáo buộc, Lộc là quản lý của khách sạn May Flower ở 11 Hàng Rươi, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, còn Sơn là bảo vệ của khách sạn.

Khuya 19/8, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra hành chính khách sạn May Flower. Tại phòng 301, công an bắt quả tang P. (32 tuổi, quê Nam Định) có hành vi bán dâm cho anh T. (29 tuổi, ở Hà Nội). Thời điểm này, thành phố Hà Nội đang giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nhưng khách sạn này vẫn mở cửa chui.

Làm việc với cơ quan tố tụng, P. khai đã chủ động đăng tải các hình ảnh, thông tin lên mạng xã hội và các trang web mua bán dâm để thu hút khách. Mỗi ngày, người phụ nữ này tiếp xúc nhiều lượt khách và thuê phòng tại khách sạn May Flower để hành nghề.

Do phố Hàng Rươi có chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở 2 đầu nên khách đến mua dâm sẽ được hướng dẫn để xe ở ngoài rồi đi bộ vào trong. Khi đến khách sạn May Flower, họ bấm chuông để có người mở cửa.