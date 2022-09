Sập tường ở Bình Định: Thay Tổ trưởng Tổ công tác điều tra

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, có những điều chỉnh để tránh dư luận không hay về Tổ công tác điều tra vụ sập tường khiến 5 người chết.

Ngày 17/9, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, ký quyết định thành lập Tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam ở lô E, Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định).

Đây là công trình xảy ra vụ sập tường đang xây dựng khiến 5 người chết, 6 người bị thương vào chiều 15/9.

Người cấp phép xây dựng được cử làm Tổ trưởng Tổ Công tác điều tra?

Tổ công tác điều tra do ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định làm Tổ trưởng. Được biết, ông Hùng cũng chính là người ký giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Savvy Seafood Việt Nam.

Hiện trường vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa.

Dư luận đặt câu hỏi liệu việc cử người ký giấy phép xây dựng làm Tổ trưởng Tổ công tác điều tra có gây ảnh hưởng gì đến kết luận sau này?

“Tôi cũng nắm được thông tin dư luận ông Phan Viết Hùng là người ký quyết định cấp phép xây dựng Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam. Tôi đang xác minh giấy phép này có phải ông Hùng ký hay không. Nếu cần thiết, để tránh những dư luận không hay, chúng tôi sẽ họp bàn thống nhất để có những điều chỉnh phù hợp vào đầu tuần tới”, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết.

Nói về việc được cử làm Tổ trưởng, ông Phan Viết Hùng cho hay tổ công điều tra do UBND tỉnh Bình Định thành lập, thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm quản lý Nhà nước, dựa trên đề xuất của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Tổ công tác sẽ điều tra nguyên nhân sự cố để xem trong quy trình xây dựng sai quy trình chỗ nào hay vi phạm cái gì để xử lý sai phạm, qua đó rút kinh nghiệm trong quản lý nhà nước.

"Tôi có trách nhiệm xem xét, điều tra nguyên nhân gây sự cố công trình xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm tại KCN Nhơn Hòa do Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam làm chủ đầu tư, đồng thời đề xuất giải quyết sự cố công trình theo đúng quy định Nhà nước.

Là người ký giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Savvy Seafood Việt Nam nên khi được cử làm Tổ trưởng tổ điều tra, tôi càng phải làm việc cẩn trọng, tránh những luồng dư luận không hay trong quá trình giải quyết vấn đề để không ảnh hưởng đến uy tín của Ban", ông Hùng nói.

Hơn nữa, theo ông Hùng, Tổ điều tra còn có các sở ngành liên quan cùng tham gia: Phó giám đốc Sở Xây dựng; Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Phó chánh thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định. Ngoài ra, tổ điều tra còn có 7 tổ viên nên kết quả sẽ bảo đảm khách quan.

Nhà thầu thuê đơn vị ngoài Bình Định tự giám sát và thi công công trình

Ngày 18/9, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định chuyên môn về xây dựng, chất lượng công trình; trưng cầu về trình tự thủ tục về thực hiện từ khâu dự toán thiết kế đến thi công.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, đến hiện trường chỉ đạo trực tiếp hôm 15/9.

"Chúng tôi sẽ căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và giám định mẫu bê tông sau vụ sập tường khiến 5 người chết, 6 người bị thương nặng tại KCN Nhơn Hòa để xem xét truy trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tập thể, các cá nhân trong việc giám sát, thi công, nghiệm thu đối với bức tường xảy ra sự cố", ông Nguyên nói.

Đại tá Nguyên thông tin bức tường cao 15,2 m và dài 38 m. Hiện đơn vị nhà thầu vẫn ở TP.HCM chưa ra Bình Định để làm việc. Đơn vị nhà thầu này thuê lại một đơn vị ngoài Bình Định tự giám sát và tự thi công công trình.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, nếu kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân sập tường là do sự cẩu thả, vô ý của Công ty Savvy Seafood Việt Nam hoặc do nhà thầu công trình thì ngoài việc bị xử lý hình sự, các tổ chức, cá nhân có liên quan còn phải tiến hành bồi thường cho các nạn nhân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp Giấy phép xây dựng số 46 ngày 25/7/2022 cho phép Công ty TNHH Savvy Seafood Việt Nam xây dựng hạng mục thuộc Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm, có diện tích rộng hơn 20.000 m2.

Đây là công ty có 100% vốn nước ngoài, ngành nghề kinh doanh là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (chế biến thủy hải sản khô, thủy hải sản đông lạnh), bán buôn thực phẩm.

Tháng 1/2022, Công ty TNHH Savvy Seafood Việt Nam thuê Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Vĩnh Bảo, tên giao dịch là Công ty Cổ phần kỹ thuật và xây dựng Gia Phú, có địa chỉ tại 81/63 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM thi công Nhà máy chế biến thực phẩm tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Qua giấy phép xây dựng, Nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Savvy Seafood Việt Nam sẽ xây dựng tổng cộng 9 công trình theo hồ sơ do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng phát triển đô thị thiết kế, Công ty TNHH Tư vấn Hội Xây dựng thẩm tra thiết kế, bao gồm các hạng mục nhà xưởng và văn phòng, nhà ăn và ký túc xá, nhà bảo vệ và nhà nghỉ tài xế, trạm điện và máy phát, bể phòng cháy chữa cháy ngầm và nhà xe ôtô, nhà xe máy, nhà chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại, trạm xử lý bể nước và bể chứa nước thải dự phòng, hệ thống tường rào cổng ngõ.

Như đã thông tin, khoảng hơn 16h ngày 15/9, trong lúc thi công dự án Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn), bức tường của công trình bất ngờ sập xuống đè lên các công nhân đứng phía dưới. Vụ việc đã khiến 5 người chết và 6 người khác bị thương.