Sắp tái xuất, Solskjaer xem đủ 168 trận của MU

HLV Ole Gunnar Solskjaer nghiên cứu mọi trận đấu của MU trong thời gian ông cầm quyền tại sân Old Trafford.

Solskjaer nghiên cứu nhiều về các trận đấu của MU dưới sự dẫn dắt của ông.

Theo The Athletic, nhà cầm quân người Na Uy dành thời gian thất nghiệp ở quê nhà để xem lại tất cả trận đấu của "Quỷ đỏ" do ông dẫn dắt. Trong 3 năm làm việc ở Old Trafford, Solskjaer trải qua 168 trận với MU. Ông giành được 91 trận thắng, đạt tỷ lệ 54%. Solskjaer cũng đánh giá, phân tích và nghiên cứu các đội mạnh ở những giải đấu top đầu châu Âu.

Nguồn tin trên khẳng định Solskjaer muốn tích lũy thêm kiến thức và có sự chuẩn tốt trước khi tái xuất băng ghế chỉ đạo trong thời gian tới. Hơn một năm qua, vị HLV 49 tuổi thất nghiệp và gần như không có hoạt động bóng nào nổi bật kể từ khi chia tay đội chủ sân Old Trafford. Ông đang đánh giá các bến đỗ phù hợp để sớm trở lại công tác huấn luyện.

Solskjaer trước đó nhận được một vài lời đề nghị trở thành HLV lẫn công việc trên sóng truyền hình nhưng đều từ chối. Không còn vướng bận nhiều cho bóng đá, Solskjaer có thời gian nhàn rỗi bên gia đình. Ông cũng học chèo thuyền như một thú vui mới.

Vào tháng 11/2021, MU thông báo sa thải Solskjaer chưa đầy 24 giờ sau thất bại 1-4 trước Watford. "Ole Solskjaer không còn giữ vai trò huấn luyện viên của đội bóng. Solskjaer sẽ luôn là huyền thoại của MU, và chúng tôi rất tiếc khi phải đưa ra quyết định này", trang chủ MU thông báo.

"Quỷ đỏ" cũng nhấn mạnh tất cả không nên chỉ trích Solskjaer, mà quên đi "những công Ole đã làm trong 3 năm qua để xây dựng lại nền tảng cho sự thành công lâu dài" tại Old Trafford.

Solskjaer được MU chọn làm HLV tạm quyền sau khi sa thải Jose Mourinho vào tháng 12/2018. Nhà cầm quân người Na Uy được ký hợp đồng chính thức vào tháng 3/2019 sau chuỗi thành tích ấn tượng. Nếu tính riêng cương vị HLV chính thức, Solskjaer dẫn dắt MU tổng cộng 149 trận, thu về 78 chiến thắng và hòa 33 trận, giành trung bình 1,79 điểm/trận.

Trong gần 3 năm Solskjaer dẫn dắt MU, nhà vô địch nước Anh 20 lần không giành được danh hiệu nào.

Bruno lên tiếng về khoảnh khắc chạm mặt Ronaldo Tiền vệ mang áo số 8 của MU giải thích về khoảnh khắc chạm mặt Ronaldo trong ngày hội quân với tuyển Bồ Đào Nha hôm 14/11.