Sắp mưa lớn, giảm nỗi lo thiếu nước thủy điện

Theo dự báo, miền Bắc sắp đón một đợt mưa lớn, đợt mưa này làm giảm khô hạn và thiếu nước ở các thủy điện tại miền Bắc.

Chiều 9/6, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết ngày 12/6, miền Bắc đón một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài đến ngày 15/6.

Theo ông Hưởng, diễn biến mới này sẽ giảm tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Bộ, cải thiện mực nước ở các hồ thủy điện ở miền Bắc.

Còn dự báo thời tiết miền Bắc hai ngày cuối tuần 10-11/6, ông Hưởng cho hay các tỉnh miền Bắc phổ biến ít mưa và có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Hồ thủy điện Sơn La cạn khô.

Theo thống kê đến hiện tại, so với năm 2022, dung tích các hồ chứa ở miền Bắc đang thấp hơn khoảng 7 tỷ m3. Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở nước ta thiếu hụt 40-80% so với trung bình nhiều năm.

Trong đó, dòng chảy trên sông Thao thiếu hụt nhiều nhất đến 90%. Dòng chảy trên các hồ chứa lớn ở khu vực Bắc Bộ thiếu hụt khoảng 55-75% so với trung bình nhiều năm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thời gian qua miền Bắc ít mưa và nắng nóng xuất hiện sớm khiến lưu lượng nước ở hồ chứa giảm, tăng mức thất thoát nước. Từ đó, làm giảm mực nước ở các hồ thủy điện. Nhiều hồ thủy điện đang ở mực nước chết làm giảm khả năng phát điện, dẫn đến tình trạng thiếu điện sinh hoạt như thời gian gần đây.

Dự báo xa trong hai tháng tới, cơ quan khí tượng nhận định, do tác động của El Nino, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Nắng nóng 2 tháng tới cao hơn nhiều so với cùng thời điểm của năm 2022.

Về lượng mưa trong tháng 7 và tháng 8, cơ quan khí tượng cũng cho biết Bắc Bộ xuống thấp hơn so với trung bình nhiều năm 5-25%; trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm.