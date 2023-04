Sắp khởi tố giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán tại Công ty TNHH Vinh Nhuận.

Đại tá Trần Văn Chính thông tin vụ án tại buổi họp báo. Ảnh: Anh Nhàn.

Ngày 4/4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Dương, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết qua điều tra, công an xác định Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là nghi phạm sát hại nữ kế toán tại Công ty TNHH Vinh Nhuận.

“Nghi phạm người nước ngoài đang bị tạm giữ. Sắp tới, đơn vị sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật”, đại tá Chính nói.

Theo lãnh đạo Công an Bình Dương, sau khi sát hại nữ kế toán, giám đốc người Trung Quốc đã bỏ trốn nên đơn vị đã thông báo các địa phương truy tìm. Công an phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai nên đã phối hợp địa phương này bắt giữ.

Nghi phạm Yang Zhong Wu bị công an bắt giữ tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.T.

Trước đó, chiều 29/3, nhân viên Công ty TNHH Vinh Thuận phát hiện nhân viên kế toán L.T.M. (30 tuổi) tử vong trong nhà vệ sinh của công ty. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện con dao còn dính máu.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Yang Zhong Wu (Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) nên truy bắt. Lúc bỏ trốn, Yang Zhong Wu lái xe bán tải mang biển số 61C.

Tối 30/3, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện nghi phạm mua quần áo tại một cửa hàng thời trang trên địa bàn TP Pleiku nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai do mâu thuẫn với chị M. nên dùng dao đâm nữ kế toán nhiều nhát. Sau đó, Yang Zhong Wu bỏ lại ôtô tại lô cao su cách hiện trường khoảng 10 km rồi đón xe khách đến Gia Lai.