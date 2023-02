Sắp hết đất cho thuê, Đồng Nai muốn triển khai 8 khu công nghiệp mới

Ngày 20/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở, ban ngành, địa phương để có kiến nghị đến các cơ quan Trung ương sớm giải quyết những vướng mắc về đất đai, đấu giá, đấu thầu, thủ tục đầu tư của 8 khu công nghiệp (KCN) mới trên địa bàn tỉnh cũng như tăng chỉ tiêu đất công nghiệp để tỉnh sớm tạo quỹ đất thu hút nhà đầu tư.

Đồng Nai hiện có 8 KCN mới là: Cẩm Mỹ, Gia Kiệm, Phước Bình, Phước Bình 2, Long Đức (giai đoạn 2), Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn, được Chính phủ phê duyệt đưa vào quy hoạch các KCN của Việt Nam.

Tuy nhiên, các KCN mới này đều gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xử lý đất cao su, đất rừng, xác định đấu giá, đấu thầu, quy hoạch phân khu… Đa số vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ ngành và Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tính đến đầu tháng 2, các doanh nghiệp đã đầu tư gần 17,5 nghìn tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN trên địa bàn tỉnh. Các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được hơn 2.000 dự án của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký là trên 30 tỷ USD .

Hiện nay, diện tích đất trong các khu công nghiệp của tỉnh không còn nhiều. Do đó, Đồng Nai đã bỏ lỡ nhiều dự án FDI đến từ các quốc gia với vốn đầu tư từ vài chục đến trên 1 tỷ USD .

