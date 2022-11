Sắp có ‘Vietnam Town’ ở Thái Lan

Trong buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân với bà con người Việt, Đại sứ Phan Chí Thành cho biết dự án “Vietnam Town” đang được xúc tiến ở tỉnh Udon Thani.

Tại buổi gặp mặt với kiều bào vào chiều 17/11, Chủ tịch nước nói về tinh thần yêu thương, đoàn kết, chia sẻ ngọt bùi, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn của dân tộc. Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn các gia đình kiều bào quan tâm hơn nữa trong việc động viên con em học tập, từ đó có lớp nhân tài người Việt mới ở Thái Lan.

Chủ tịch nước chia sẻ rằng trong cuộc làm việc với các cơ quan Thái Lan, chính phủ hai bên đồng tình về việc thành lập một trung tâm tiếng Thái - Việt, kêu gọi các gia đình khuyến khích con em học tập để gìn giữ tiếng Việt.

Đánh giá Thái Lan là thị trường lớn, Chủ tịch nước mong kiều bào tiếp tục phát huy lợi thế, đặc biệt là nhu cầu lớn về ẩm thực Việt Nam, để làm ăn và phát triển. Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ nỗ lực hết mình để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Thái Lan, nâng tầm lên quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được bà con người Việt chào đón khi đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: Trần Hồng.

Chủ tịch nước chia sẻ với bà con người Việt tại Thái Lan, kêu gọi động viên con em học tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt. Ảnh: C.Toàn.

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết về mặt thống kê chính thức, khoảng 100.000 kiều bào gốc Việt đang sống và làm ăn tại Thái Lan. Ông đánh giá cộng đồng người Việt tại đây có nhiều điểm nổi bật, như nhiều người thành đạt, cộng đồng gắn bó đoàn kết, và đặc biệt là luôn hết mình với những chương trình hỗ trợ đất nước.

Khi cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam trong cuộc gặp gỡ kiều bào, Đại sứ Phan Chí Thành gửi đến Chủ tịch nước và lãnh đạo Bộ Ngoại giao một số đề nghị. Đầu tiên, cộng đồng người Việt ở Thái Lan mong muốn 2 nước thúc đẩy kết nối giao thông giữa vùng Đông Bắc Thái Lan và miền Trung Việt Nam. Kế đến, cộng đồng mong muốn Chủ tịch nước quan tâm thúc đẩy phía Thái Lan xây dựng một trung tâm văn hóa Việt.

Bên cạnh đó, Đại sứ Thành cho biết kiều bào ở Udon Thani đang xúc tiến để thành lập “Vietnam Town”. Dự án đã được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, dự kiến sớm đi vào hình thành. Vị đại sứ bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến công trình này.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan, cho biết theo kế hoạch, đây là một con đường ẩm thực Việt Nam - vốn được người Thái ưa chuộng vì ngon và rẻ, dự kiến đi vào hoạt động trong cuối năm nay. Chính quyền và người dân sở tại rất hưởng ứng dự án này. Nó đồng thời giúp bà con Việt kiều có thêm cơ hội làm ăn, kinh doanh. Ông tin tưởng nếu kế hoạch thành công ở Udon Thani thì đây sẽ là mô hình điển hình để nhân rộng ở các tỉnh, thành khác của Thái Lan.

Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Thái Lan

Trước đó,trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, chiều 17/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Thái Lan. Cùng dự có Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith, lãnh đạo một số bộ, ngành hai nước. Sự kiện thu hút gần 350 doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan cùng tham dự.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các doanh nghiệp chính là “những người hùng” trong kinh tế, những người sẽ đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Thái Lan đạt 30 tỷ USD vào năm 2025.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Thái Lan và Việt Nam là các đối tác chiến lược của nhau, luôn đồng hành ủng hộ lẫn nhau vượt qua khó khăn để phát triển tốt hơn, cả song phương và trong các khuôn khổ khu vực và quốc tế. Do đó, doanh nghiệp hai nước cần tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực cùng có tiềm năng và lợi ích như kinh tế số, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tăng trưởng xanh và bền vững.

Chủ tịch nước nêu rõ 30 năm qua đặc biệt là 10 năm gần đây, Thái Lan là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước đã thống nhất đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa kim ngạch song phương lên 25 đến 30 tỷ USD .

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch nước cho rằng vai trò rất lớn của những doanh nhân hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp quan trọng vào mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Cũng tại chương trình gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam -Thái Lan, cơ quan chức năng hai nước cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trao đổi, mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác mới, thay vì các lĩnh vực truyền thống, như năng lượng, công nghệ cao, công nghệ tái tạo, môi trường, tài chính - ngân hàng.