Sắp có hai cuốn tiểu sử về tân Thủ tướng Anh Liz Truss

Một cuốn tiểu sử dự kiến được xuất bản vào tháng 12 tới và cuốn còn lại có thể được ra mắt vào năm 2023.

Theo tờ The Guardian, có hai cuốn sách lớn về tân Thủ tướng Anh Liz Truss đang được xây dựng nội dung và hoàn thiện. Harry Cole, biên tập viên chính trị tại tờ The Sun và James Heale, biên tập viên của tạp chí Spectator, là đồng tác giả cuốn Out of the Blue về bà Truss. Cuốn thứ hai được viết bởi doanh nhân, nhà thăm dò ý kiến ​​kiêm nhà văn Lord Ashcroft.

Cuốn sách của Cole và Heale sẽ được nhà xuất bản Harper Collins cho ra mắt vào ngày 8/12 tới. Lời giới thiệu cho cuốn sách cho thấy hai tác giả này có “khả năng tiếp cận và có góc nhìn rất sâu sắc”, và sẽ “khắc họa sự trỗi dậy của một người phụ nữ từng nhiệt huyết theo Đảng Dân chủ tự do nhưng hiện trở thành một người tham gia mạnh mẽ vào quá trình Brexit”.

Bà Liz Truss vừa nhậm chức Thủ tướng Anh trong tuần này. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images.

Cuốn sách này hứa hẹn mang đến những chia sẻ sâu sắc từ “những người bạn và những người ủng hộ thân thiết nhất của bà Truss, cũng như những người chỉ trích và đối thủ mạnh mẽ nhất của bà. Từ đó, cuốn sách vẽ nên bức tranh chân thực về nữ Thủ tướng thứ ba của nước Anh”, theo lời giới thiệu về tác phẩm này.

Bản thân tác giả Cole đã phụ trách tin tức về nghị viện Anh trong hơn 10 năm và đã giành được một số giải thưởng cho các bản tin của mình. Gần đây nhất là vào năm 2021, Cole đã giành giải thưởng cho tin tức về mối quan hệ của Bộ trưởng y tế Matt Hancock với phụ tá của ông. Tác giả Cole, bạn trai cũ của Carrie Johnson (vợ của Boris Johnson) cũng là một trong những nhân viên sớm nhất của trang tin tức chính trị Guido Fawkes.

Còn cuốn sách thứ hai của Lord Ashcroft có thể sẽ phải đợi tới nửa cuối năm 2023 mới được ra mắt. Trước đây ông Lord Ashcroft đã viết nhiều tiểu sử (nhưng không được phép) về các nhân vật đáng chú ý trong chính trường Anh như Rishi Sunak, Carrie Johnson và David Cameron.

Công bố ý định ra mắt cuốn sách về bà Truss trên trang web của mình, ông Ashcroft cho biết tác phẩm này sẽ được thể hiện một cách “chính xác, khách quan, cởi mở, công bằng, thực tế và kỹ lưỡng”.

Sách của Ashcroft hiện chưa có nhà xuất bản, một số cuốn sách trước đây của ông được Biteback Publishing xuất bản. Những tác phẩm này bao gồm cuốn First Lady về Carrie Johnson, cuốn Going for Broke về ông Rishi Sunak cũng như tác phẩm Call Me Dave về ông David Cameron.

Tác giả Ashcroft cho biết ông muốn phân tích năm đầu tiên tại vị của bà Truss và hy vọng rằng cuốn tiểu sử của ông “có thể đóng vai trò như một bản hướng dẫn có giá trị cho các cử tri trong thời điểm trước thềm cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2024”.