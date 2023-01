Sao 'Wednesday' bị tẩy chay

Khán giả hâm mộ series "Wednesday" đồng loạt quay lưng với Percy Hynes White sau lùm xùm quấy rối và xâm hại tình dục.

Percy bị tố có nhiều hành vi tồi tệ trong quá khứ.

Mới đây, người dùng Twitter @milkievich đã lên tiếng tố ngôi sao Wednesday - Percy Hynes White. Theo lời cáo buộc của cô gái này, nam diễn viên từng quấy rối tình dục và có nhiều hành vi xấu với cô.

@milkievich tiết lộ Percy từng cố gắng dụ dỗ mình xuống hầm và để cho bạn thân của anh hãm hiếp cô. Sau đó, người này vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà của mẹ Percy. Thay vì quan tâm nạn nhân, nam diễn viên yêu cầu cô đừng báo cảnh sát. “Những việc hắn đã làm thật đáng kinh tởm. Thật đau lòng khi chứng kiến người đó nổi tiếng và được các fan mến mộ”, cô bức xúc.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Hiện bài viết đã có khoảng gần 8 triệu lượt tiếp cận và hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, nhiều cô gái khác cũng lên tiếng về việc bị Percy quấy rối tình dục. Nhiều bằng chứng về việc anh từng gửi hình và tin nhắn nhạy cảm cho họ được tung ra.

Khán giả hâm mộ series Wednesday đang đồng loạt tẩy chay Percy Hynes White. Nhiều người dùng tràn vào trang cá nhân của nam diễn viên và hãng phim yêu cầu loại anh ra khỏi dàn cast. Thậm chí, cư dân mạng còn “đào” lại clip Percy tham dự lễ trao giải Quả cầu Vàng. Trong đó, anh được cho là đã cố ý để tay lên ngực diễn viên Jenna Ortega khi chụp hình.

Percy có thêm lượng fan đông đảo sau khi tham gia Wednesday. Ảnh: Netflix.

Sinh năm 2001, Percy Hynes White là một diễn viên gốc Canada. Anh từng xuất hiện trong các bộ phim như Edge of Winter, A Christmas Horror Story hay series truyền hình Between, The Gifted Wednesday...

Tên tuổi Percy trở nên nổi tiếng sau khi tham gia dự án Wednesday đình đám. Vượt qua Stranger Things, series này trở thành loạt phim tiếng Anh được yêu thích nhất trên Netflix.