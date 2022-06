Sao Việt và cộng đồng mạng ủng hộ phim ngắn 'Đợi đến lúc an toàn'

Nhiều nghệ sĩ Việt như Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Phạm Quỳnh Anh, Huyền Lizzie, Diệp Chi… đều bày tỏ sự xúc động với phim ngắn về chủ đề gia đình của Lifebuoy.

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Là nơi mà ngay cả những món ăn đơn sơ cũng trở nên mỹ vị, là món quà tuyệt vời nhất, điểm tựa vững chắc nhất, bến đỗ bình yên nhất với mỗi người.

Vậy mà, tổ ấm diệu kỳ giúp chữa lành tâm hồn và nuôi dưỡng yêu thương giữa người với người ấy, lại đôi khi vì định kiến hay áp lực dư luận mà trở nên thiếu an toàn, cho chính các thành viên trong gia đình và cả những đứa trẻ. Phản ánh góc nhìn chân thực mà giàu cảm xúc về thực tế ấy, chiến dịch “Đợi đến lúc an toàn” mùa 2 của Lifebuoy nhận được sự quan tâm và chia sẻ lớn từ cộng đồng cũng như dàn nghệ sĩ, diễn viên Việt tên tuổi.

Đến lúc nhìn nhận đúng khái niệm gia đình

Đoạn phim ngắn “Đợi đến lúc an toàn 2” mở đầu với 3 tình huống gia đình đặc biệt: Người mẹ bầu đơn độc giữa những đàm tiếu “Rồi cha đứa nhỏ đâu; sao lại sinh con ra một mình; nuôi con sao nổi”… Phim được đẩy lên cao trào với hình ảnh cặp vợ chồng khuyết tật chân đang nhận về sự mỉa mai: “Làm sao mà nuôi nổi đứa nhỏ, chơi với con được không, sao làm khổ đứa con vậy…”. Sau đó là hình ảnh để lại nhiều dư âm khi cặp đồng tính nam nắm chặt tay nhau giữa dòng người kỳ thị nối tiếp: “Hai thằng đực rựa bày đặt có con, rồi ai làm mẹ ai làm cha, chơi búp bê chung hay gì…”.

Ba câu chuyện trong phim không hề xa vời mà thực tế đang tồn tại hàng ngày, ở bất kỳ gia đình nào mà nhiều ý kiến vẫn cho là “lệch chuẩn”. Những gia đình ấy bị dư luận phủ nhận mọi nỗ lực cố gắng, cướp đi sự an toàn của tâm hồn trẻ thơ bởi định kiến về việc mái ấm phải có đủ bố, mẹ và con.

Hiện thực được phản ánh trực diện mà gai góc qua 3 câu chuyện đã chạm đến xúc cảm người xem, thu hút lượng lớn cộng đồng mạng cùng nhau thảo luận về chủ đề: “Định nghĩa gia đình thế nào cho đúng?”. Thu Dung (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây, tôi vẫn nghĩ LGBT, mẹ đơn thân hay người khuyết tật là những hoàn cảnh đặc biệt của xã hội. Thế nhưng, đoạn phim ngắn khiến tôi nhận ra họ cũng chỉ là những gia đình bình thường như mọi nhà, không cần đến sự thương cảm hay chú ý đặc biệt. Cái họ cần là sự thừa nhận của cộng đồng và một cuộc sống bình thường, đủ an toàn để những đứa trẻ họ nuôi dưỡng được lớn lên như mọi đứa trẻ khác”.

Công Tuyên (30 tuổi, TP.HCM) lại cho rằng đoạn phim đã giúp nhiều người tái định nghĩa khái niệm gia đình. “Không liên quan đến số lượng hay giới tính, 2 người, 3 người hay 5 người chung sống cùng nhau, yêu thương, gắn bó và san sẻ thì đó là gia đình. Nhiều người có thể thấy mới mẻ, nhưng tôi tin rằng khái niệm này sẽ ngày càng lan rộng, được công nhận và trong tương lai trở thành điều hiển nhiên, là kiến thức phổ thông khiến không ai còn đi tranh cãi đúng/sai nữa”.

Không chỉ cộng đồng mạng, giới nghệ sĩ Việt cũng ủng hộ việc đánh giá đúng khái niệm gia đình. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Mỗi người sẽ có mỗi định nghĩa về gia đình khác nhau, với tôi, gia đình là ở bất cứ đâu miễn có chị hai Tuệ Lâm chu đáo, có em An nhỏ nhắn của mẹ và sắp tới đây còn có thêm những thành viên mới. Gia đình chỉ đơn giản được sinh ra từ tình yêu, nơi mọi thành viên đều yêu và được yêu, bao bọc lẫn nhau”.

Tán đồng quan điểm đó, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng viết trên trang cá nhân: “Nuôi con là một trải nghiệm rất quý giá và hạnh phúc. Lần đầu tiên được ôm Winnie vào lòng, ngắm nhìn và chăm sóc con lớn lên mỗi ngày đều mang đến cho tôi và anh Thắng những cảm xúc khó tả. Thế nhưng, những cảm xúc đó không nhất thiết phải đến từ một gia đình có bố, có mẹ và có con đâu phải không cả nhà?”.

Theo cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz, giá trị thật sự làm nên một gia đình là tình yêu thương, những quan tâm, sẻ chia với nhau. Một gia đình song tính, dị tính, đồng tính, đơn thân hay dù thế nào đi nữa, miễn được nuôi dưỡng bằng tình yêu thì luôn là một gia đình đúng nghĩa. Những chia sẻ của Đông Nhi đã thu về sự đồng tình lớn từ cộng đồng mạng và người hâm mộ, khi đạt gần 5.000 lượt yêu thích, hơn 200 bình luận và chia sẻ.

Sự thừa nhận cho những gia đình “lệch chuẩn”

Trong “Đợi đến an toàn 2”, thông điệp xuyên suốt cả bộ phim là “Gia đình cũng giống như sự an toàn, được sinh ra từ tình yêu, không phải định kiến”. Đây là thông điệp cởi mở và mới mẻ, là sự công nhận cho những gia đình không theo số đông, và nhận được sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ Việt.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch cho rằng, từ điển tiếng Việt định nghĩa “Gia đình là tập hợp người sống chung thành một đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, gắn bó với nhau bằng quan hệ hôn nhân và dòng máu, thường gồm có vợ chồng, cha mẹ và con cái”. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, nên nhìn nhận về những trường hợp “không thường” cũng sẽ được gọi là một gia đình.

Gia đình là nơi cho con sự an toàn để lớn khôn, phát triển. Gia đình được sinh ra từ tình yêu thương, chứ không phải định kiến hay những quy định về số lượng hay vai trò phải có. “Chỉ cần người ta tự nguyện gắn kết với nhau bằng tình yêu và trách nhiệm, là những người có đầy đủ khả năng để chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ, mang lại sự an toàn cho nó thì không có lý do gì để dị nghị, đặt điều hay nghi hoặc một gia đình tuyệt vời như vậy”, cây viết trẻ chia sẻ ý kiến trên trang cá nhân, nhận hơn 3.400 lượt yêu thích, gần 100 bình luận và chia sẻ.

Trong khi đó, cặp đồng tính nữ đam mê vũ đạo Vicky & Leyna với hơn 175.000 lượt follow trên Tiktok lại cảm nhận được sự gần gũi khi xem “Đợi đến lúc an toàn 2”. Cặp đôi cho biết từng có thời gian cả hai rất buồn, đến mức sợ hãi phải nghe những lời dè bỉu chỉ vì gia đình mình không có bóng “đàn ông”, càng lo lắng hơn khi cô con gái 11 tuổi có thể bị tổn thương khi phải nghe những lời nói không hay về chính mái ấm của mình, rồi có những suy nghĩ tiêu cực.

“Nhưng tôi nghĩ ‘Chẳng phải gia đình là nơi ta thuộc về, nơi sống là chính chính và hạnh phúc sao?’. Gia đình tôi có 2 mẹ và 1 con gái, chúng tôi yêu thương, lo lắng, bảo vệ con như bao gia đình khác, cũng như 2 người bố trong phim ngắn. Đây là điều đáng trân trọng, ngưỡng mộ”, Vicky & Leyna khẳng định.

Còn với travel blogger Lý Thành Cơ, anh cho biết mình sống trong một gia đình “chosen family” mà hộ khẩu có 4 họ khác nhau, nên cảm thấy đồng cảm với từng câu chữ trong đoạn phim từ Lifebuoy.

“Điều tôi cảm nhận được trong phim ngắn này là sự tôn vinh, bình thường hoá một ‘chosen family’ nơi những con người cần có nhau thì họ sẽ đến bên nhau. Một bà mẹ đơn thân, hay một cặp đôi cùng giới nhận đứa con đang thiếu vắng người thân thì có gì là sai? Vì gia đình nào cũng là gia đình, miễn chúng ta ở bên nhau”, travel blogger nhận định. Chia sẻ của Lý Thành Cơ về “Đợi đến lúc an toàn 2” nhận được sự yêu thích và đồng tình từ hơn 2.000 người dùng Facebook.

Jun Phạm sau khi xem phim ngắn “Đợi đến lúc an toàn 2” cũng đăng tải bài viết đồng cảm với thông điệp của phim: “Gia đình Jun hiện tại chỉ có bố và anh trai là điểm tựa. Tận sâu trong đáy lòng, họ chính là một gia đình hoàn hảo nhất mà Jun may mắn có được trên đời này”.

Cùng chung suy nghĩ, ca sĩ Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Bùi Công Nam, MC Diệp Chi, nhà văn Trang Hạ, Liêu Hà Trinh, diễn viên Huyền Lizzie, cặp đôi Khiết Đan - Thành Tất hay rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trong showbiz Việt khác cũng bày tỏ sự đồng tình với thông điệp “Gia đình, cũng giống như sự an toàn, được sinh ra từ tình yêu, không phải định kiến” trong “Đợi đến lúc an toàn 2”.

“Safety4all - An toàn cho tất cả” không chỉ là sự thừa nhận, mà còn là lời hứa của những người nổi tiếng, của cộng đồng và Lifebuoy trên hành trình bình thường hóa những gia đình “lệch chuẩn”. Bởi gia đình nào cũng là gia đình, miễn được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương.