Sao Việt tự cắt tóc tại nhà

Ông Cao Thắng đăng ảnh so sánh mái tóc trước và sau khi được Đông Nhi cắt ngắn. Anh dí dỏm bình luận: "Top những cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Top 1: Phải tin vợ (in đậm và chấm than)".