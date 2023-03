Sao Việt tới Philippines dự lễ cưới Linh Rin và Phillip Nguyễn

Phạm Thị Hương hay còn được gọi là Phạm Hương là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới tại Las Vegas, Mỹ và lọt vào Top 50 người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới do trang The Richest của Mỹ bình chọn. Cô là huấn luyện viên của chương trình "The Face Vietnam" mùa 1, giám khảo cố vấn "Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017" và là huấn luyện viên của "The Look Vietnam 2017".

Bạn có biết: Trước khi đăng quang Hoa hậu, Phạm Hương từng tham gia "Vietnam's Next Top Model" và lọt vào top 8.

Ngày sinh: 04/09/1991

Chiều cao: 1.73 m

Cân nặng: 52 kg

