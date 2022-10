Sao Việt hóa trang giống người Na'vi trong dịp Halloween

Cô cũng hóa trang thành Tô Lệ Trân được thủ vai bởi Trương Mạn Ngọc trong bộ phim In The Mood For Love (2000). Châu cho biết điều khó nhất là bộc tả được ánh mắt nhân vật, thể hiện sự bình thản, an nhiên của người phụ nữ trưởng thành dù lòng đang “nổi sóng”. Ảnh: chaubui.