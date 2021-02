Sao Việt diện áo dài trong ngày đầu năm mới

Hoa hậu Tiểu Vy mừng năm mới tại Hội An cùng cha mẹ. Cô cho biết đây là năm đầu tiên hai mẹ con cùng diện áo dài để xuống phố. Người đẹp tâm sự: "Chào đón năm con trâu phải chăm chỉ, chịu khó hơn. Chúc cho chúng ta sẽ luôn bình an, gặp nhiều may mắn và sung túc".