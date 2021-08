Sao Việt chia sẻ thông tin giúp đỡ người dân khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê, NSƯT Xuân Bắc, nhạc sĩ Dương Khắc Linh… đã đăng tải thông tin về một chương trình ý nghĩa, giúp kết nối người dân khó khăn với các nhà hảo tâm trong thời dịch.

Hơn 1 tháng thực hiện Chỉ thị 16, TP.HCM chưa bao giờ yên ắng đến thế. Những tuyến đường, con phố đông đúc giờ đây trở nên vắng lặng, thưa thớt xe cộ qua lại. Cả thành phố cùng đồng lòng thực hiện quy định giãn cách để sớm đẩy lùi Covid-19. Bên cạnh hạn chế ra ngoài, nhiều người nỗ lực góp sức cho công cuộc chống dịch bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến tiếp sức người dân gặp khó khăn.

Đơn cử, Hoa hậu H’Hen Niê đã không ngại trở thành shipper để kịp mang nhu yếu phẩm đến người dân gặp khó khăn. Cùng với đó, người đẹp còn đồng hành cùng chương trình “Thành phố gọi, Be sẵn sàng”, đóng góp nhiều hoạt động thiết thực cho cộng đồng. Đây là chiến dịch hỗ trợ các tỉnh thành trong hoạt động phòng chống dịch và chăm lo cho đời sống người dân, được ứng dụng gọi xe Be phát động.

H’Hen Niê tích cực hỗ trợ người dân trong thời điểm khó khăn.

Cùng với H’Hen Niê, nhiều sao Việt đồng loạt đăng tải thông tin về chương trình “Thành phố gọi, Be sẵn sàng”, từ đó giúp kết nối người dân khó khăn với mạnh thường quân, tổ chức từ thiện và hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm miễn phí. Với lượng fan lớn, các nghệ sĩ mong muốn chương trình sẽ được biết đến rộng rãi, từ đó giúp thật nhiều hoàn cảnh thiếu may mắn vượt qua đại dịch.

NSƯT Xuân Bắc, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã tham gia phát động chương trình ý nghĩa này để nhu yếu phẩm có thể kịp thời đến tay những người khó khăn. Trên trang Facebook cá nhân, NSƯT Xuân Bắc dành nhiều tình cảm cho chương trình ý nghĩa của Be. Đồng thời, anh kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin về chương trình để nhiều người được giúp đỡ hơn.

NSƯT Xuân Bắc và nhạc sĩ Dương Khắc Linh ủng hộ chương trình ý nghĩa của Be.

Ngoài giúp đỡ người dân, Be còn tham gia đội hình vận chuyển mẫu phẩm y tế và chở người hoàn thành cách ly tập trung tại các thành phố. Be Group mong muốn đóng góp tối đa khả năng cho công tác phòng chống dịch và chăm sóc cộng đồng. Tổng đài ứng dụng gọi xe giờ đã trở thành tổng đài thiện nguyện. Ứng dụng gọi xe được chuyển đổi để kết nối, hỗ trợ người gặp khó khăn. Các tài xế công nghệ trở thành một phần của tuyến đầu. Trong khi đó, toàn bộ nhân viên Be Group đóng vai trò là hậu phương vững chắc về công nghệ, vận hành của chương trình.