Sao ‘Sợi dây chuyền định mệnh’ gây tranh cãi khi chụp ảnh với bố chồng

Yoo Ha Na gây xôn xao dư luận khi chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh cô nằm lên đùi bố chồng. Ngôi sao “Sợi dây chuyền định mệnh” đã xóa bài đăng sau khi bị chỉ trích.

Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên Yoo Ha Na bị khán giả chỉ trích khi đăng tải hình ảnh nằm lên đùi bố chồng lên trang cá nhân. Hình ảnh được chụp lại từ camera an ninh của gia đình cô.

Nữ diễn viên đăng ảnh lên tài khoản mạng xã hội, kèm theo dòng thông điệp: "Mẹ chồng vắng nhà, tôi gối đầu lên đùi bố chồng. Các bạn có bao giờ làm thế không?".

Yoo Ha Na đăng ảnh nằm gối đầu lên đùi bố chồng.

Theo trang 163, trang phục Yoo Ha Na mặc trong ảnh còn là quần áo của mẹ chồng. Ban đầu, khán giả chỉ thấy nữ diễn viên gối đầu lên đùi một người đàn ông nên đoán đây là chồng cô. Khi tiết lộ người trong ảnh là bố chồng, người đẹp 35 tuổi đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Khán giả cho rằng nữ diễn viên Sợi dây chuyền định mệnh không xác định giới hạn nên có giữa bố chồng - con dâu. Nhiều người chỉ trích Yoo Ha Na, cho rằng cô sống quá tùy tiện, thiếu phép tắc.

Bên cạnh đó, một số khán giả lại cho rằng không nên phán xét lối sống của gia đình người khác. Chính Yoo Ha Na cũng khẳng định cô coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, thường cư xử thoải mái như đang ở nhà, do đó mới nằm lên đùi bố chồng.

Tuy nhiên, do vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích của khán giả, Yoo Ha Na đã xóa bài đăng.

Yoo Ha Na sinh năm 1986, từng nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn trong Sợi dây chuyền định mệnh, đóng cùng Lâm Chí Dĩnh. Cô còn được mời xuất hiện trong MV Cối xay gió màu trắng của Châu Kiệt Luân, trở thành nữ diễn viên Hàn nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc trong giai đoạn 2006-2007.

Yoo Ha Na nổi tiếng nhờ vai chính trong Sợi dây chuyên định mệnh.

Sau Sợi dây chuyền định mệnh, nữ diễn viên trở về Hàn Quốc và xuất hiện trong một số tác phẩm như First Wives Club (2007), My Too Perfect Sons (2009) và Paradise Ranch (2011). Tuy nhiên, các tác phẩm sau này của Yoo Ha Na đều không vượt qua được "cái bóng" quá lớn của Sợi dây chuyền định mệnh.

Năm 2011, Yoo Ha Na kết hôn với cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu và quyết định giải nghệ. Hiện nay, công việc chính của ngôi sao nổi tiếng một thời là bán hàng qua mạng.