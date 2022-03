Sao 'Sex Education' đóng phim cùng Margot Robbie và Lưu Tư Mộ

Nữ diễn viên Emma Mackey góp mặt trong dự án phim điện ảnh chuyển thể người đóng về búp bê Barbie. Bạn diễn của cô là Margot Robbie, Ryan Gosling và Lưu Tư Mộ.

Film-News đưa tin Emma Mackey sẽ sánh vai cùng Margot Robbie, Ryan Gosling và nhiều ngôi sao khác trong dự án phim điện ảnh chuyển thể người đóng về búp bê Barbie. Minh tinh Margot Robbie thủ vai nữ chính còn tài tử Ryan Gosling vào vai Ken. Vai diễn của Emma Mackey vẫn được giữ bí mật.

Nguồn tin tiết lộ với The Sun: “Emma Mackey đã trở thành cái tên mà nhiều nhà làm phim muốn xuất hiện trong dự án của mình. Trong năm nay, cô ấy đã vào vai Jacqueline De Bellefort trong bản chuyển thể Death On the Nile và nữ văn sĩ Emily Bronte của dự án phim tiểu sử sắp ra mắt”.

Người này tiếp tục: “Sau khi Emma thử vai Barbie, cô ấy đã được chọn. Đạo diễn đánh giá cô ấy hoàn hảo để xuất hiện bên cạnh Margot và Ryan. Đây là khoảng thời gian đáng nhớ trong sự nghiệp của Emma, và cô ấy háo hức chờ ngày phim bấm máy”.

Nữ diễn viên Emma Mackey tại một sự kiện ở Anh. Ảnh: Getty Images.

Nguồn tin cũng nhận xét Emma Mackey là ngôi sao sáng của TV series Sex Education: “Emma là một trong những ngôi sao sáng nhất nổi danh từ Sex Education. Bộ phim là bàn đạp để nữ diễn viên tiến sâu vào ngành công nghiệp điện ảnh. Giống nhân vật Maeve Wiley, cô ấy đã thành công”.

Ngoài Margot Robbie và Ryan Gosling, dự án Barbie còn có sự góp mặt của America Ferrera, Kate McKinnon và Lưu Tư Mộ. Phim do Greta Gerwig đạo diễn và Noah Baumbach biên kịch. Margot Robbie tham gia sản xuất thông qua công ty LuckyChap do mình và chồng là Tom Ackerley điều hành.

Robbie từng hứa hẹn dự án Barbie mang đến cho khán giả một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với những gì từng biết về cô búp bê nổi tiếng. “Búp bê Barbie đã trở thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng. Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, khán giả lập tức nghĩ: ‘Ồ Margot đóng vai Barbie, tôi biết thừa cô sẽ làm gì’. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là các bạn có nghĩ gì về bộ phim, chúng tôi sẽ đem đến các giá trị khác biệt hoàn toàn. Đó sẽ là những thứ bạn không biết là mình cần”, cô nói.