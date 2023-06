Sao Sevilla không nhìn khung thành khi đá luân lưu

Lucas Ocampos được giao trọng trách thực hiện lượt sút luân lưu đầu tiên. Cầu thủ được đá lượt đầu thường phải có tâm lý và kỹ năng tốt, từ đó tạo đà tâm lý cho đồng đội phía sau.

Ocampos đã cho thấy sự tự tin đáng kinh ngạc khi đối mặt Rui Patricio. Tiền đạo người Argentian thậm chí còn quay mặt đi khi thực hiện cú sút để đánh lừa thủ môn bên phía Roma.

Pha xử lý ấn tượng của chân sút sinh năm 1994 mở màn cho loạt luân lưu thành công cho Sevilla. 3 cầu thủ tiếp theo của đại diện La Liga đều hoàn thành nhiệm vụ, trong khi hai cầu thủ Roma là Gianluca Mancini và Roger Ibanez lại đá hỏng.

Sevilla đánh bại Roma để có lần thứ 7 đăng quang Europa League. Ngoài ra, chức vô địch này còn mang về cho Ocampos cùng đồng đội vé dự vòng bảng Champions League 2023/24 dù họ chỉ đứng thứ 11 tại La Liga mùa này. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Sevilla còn có cơ hội giành danh hiệu khi được dự Siêu cúp Châu Âu.

Trong khi đó, loạt luân lưu lại trở thành nỗi ám ảnh của các CLB do Mourinho dẫn dắt. Theo thống kê, các đội bóng của "Người đặc biệt" chỉ thắng hai trong s1 "đấu súng" gần nhất. HLV Mourinho có lý do để nổi giận, bởi lẽ ra Roma đã có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút, nếu không có những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.