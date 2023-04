Sao Real Madrid ra tòa để chống lại phân biệt chủng tộc

Vinicius Junior mới đây đã ra làm chứng chống lại một CĐV Mallorca bị cáo buộc phân biệt chủng tộc cầu thủ này. Ngôi sao của Real Madrid nói anh không chấp nhận lời xin lỗi.

Trong cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Mallorca vào tháng 2 năm nay, cầu thủ 22 tuổi đã bị CĐV đối phương phân biệt chủng tộc bằng cách gọi anh là khỉ. Thông qua một cuộc họp video, Vinicius nói với thẩm phán rằng anh cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời lăng mạ đó và điều này cũng xảy ra ở các trận đấu khác. Vinicius khẳng định anh sẽ không chấp nhận lời xin lỗi và muốn CĐV của Mallorca phải chịu hình phạt thích đáng.

CĐV nói trên, chưa được công khai danh tính, đã phải ra tòa. Theo truyền thông địa phương, CĐV này mới 20 tuổi. Anh ta đã che mặt khi rời tòa án ở Palma (Mallorca). CĐV này cũng bị cáo buộc dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với tiền vệ thuộc CLB Villarreal, Samu Chukwueze.

Ủy ban chống bạo lực của Tây Ban Nha đã phạt người hâm mộ này 4.000 euro và cấm anh ta đến các SVĐ trong một năm. Trong khi đó, Mallorca đã thu hồi tư cách thành viên CLB của CĐV quá khích này trong ba năm.

Kể từ khi chuyển tới Real Madrid cách đây 5 năm, Vinicius đã luôn đối mặt những lời lăng mạ từ các khán đài. Ban tổ chức La Liga đã đệ trình lên chính quyền những khiếu nại về việc ngôi sao của Real Madrid bị phân biệt chủng tộc nhưng một vài vụ không được giải quyết.

La Liga gần đây đã tăng số lượng màn hình tại các trận đấu để xác định thủ phạm phân biệt chủng tộc khi Vinicius hay các cầu thủ da màu thi đấu. Những lời lẽ lăng mạ với cầu thủ người Brazil đã tăng lên khi anh ăn mừng bàn thắng bằng cách nhảy múa.

Các nhà chức trách vẫn chưa tìm ra thủ phạm cho việc treo hình nộm Vinicius trên một cây cầu ở Madrid trước trận derby với Atletico hồi đầu năm.

CLB Valladolid gần đây đã đình chỉ 12 CĐV mua vé cả mùa trong khi điều tra cáo buộc lạm dụng bằng lời nói với Vinicius.

