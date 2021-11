Sao Real Madrid bị tố tấn công tình dục một phụ nữ

Sau Benjamin Mendy, đến lượt Ferland Mendy bị tố có hành vi trái với đạo đức.

Romain Molina, cây viết có tiếng đang cộng tác với nhiều tờ báo lớn như The Guardian, CNN, BBC, The New York Times vừa công bố hàng loạt thông tin gây sốc trong làng bóng đá, nổi bật là vụ việc có liên quan đến Ferland Mendy.

Theo nhà báo Molina, Mendy đã hành hung một phụ nữ nhiều lần khiến cô này bị tổn thương não. Chưa dừng ở đó, hậu vệ thuộc biên chế Real Madrid còn có hành vi khoe cơ thể đầy khiếm nhã trước mặt người bị hành hung.

Mendy (trái) trong buổi tập hôm 18/11.

"Mendy đã không nói chuyện với mẹ trong 3 năm qua. Gia đình cậu ấy đã tan nát. Những điều điên rồ này khiến tôi muốn dừng những cuộc điều tra về bóng đá", cây viết người Pháp cho biết.

Một số nguồn tin tiết lộ Mendy đã vắng mặt trong buổi tập mới nhất của Real, ngay sau khi thông tin về đời tư bị đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Real Madrid đã dập tắt tin đồn này bằng việc đăng bức hình cầu thủ người Pháp ra sân tập luyện. Số 23 của "Los Blancos" vẫn giữ im lặng trước cáo buộc này.

Trước khi những lời tố cáo xuất hiện, Mendy sự nghiệp và cuộc sống khá bình lặng. Thậm chí, anh còn lên tiếng ủng hộ đồng nghiệp Edouard Mendy. Thủ môn Chelsea trách móc truyền thông lấy hình của anh để minh họa cho những bài báo về vụ hiếp dâm liên quan đến Benjamin Mendy, hậu vệ trái thuộc biên chế Manchester City.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với Ferland Mendy, điều này đáng xấu hổ như việc cậu ta hành hung và tấn công tình dục một phụ nữ", nhà báo Molina mỉa mai.

Ngoài những bê bối của Mendy, Romain Molina còn úp mở nhiều thông tin khiến người hâm mộ dậy sóng như một đội tuyển nữ châu Phi dùng cầu thủ nam, vụ trao đổi cầu thủ Miralem Pjanic - Arthur giữa Barcelona và Juventus là bất hợp pháp nhưng không ai lên tiếng hay HLV Didier Deschamps cố ý làm một tuyển thủ Pháp bị chấn thương.

Molina là một nhà báo điều tra đáng tin cậy. Công việc của ông là vạch trần các vụ tham nhũng, lạm dụng tình dục, thể chất và các vụ việc nghiêm trọng khác trong thể thao.