Sao Premier League nhận cáo buộc hiếp dâm lần thứ ba

Sun cho biết cầu thủ này đã cưỡng hiếp hai phụ nữ ở hai thời điểm khác nhau, một lần vào tháng 4/2021 và một lần vào tháng 6/2022. Sau đó, một người phụ nữ khác vừa tố cáo ngôi sao này đã có hành vi tấn công tình dục đối với mình vào tháng 2/2022.

Cầu thủ này, người được dự World Cup 2022, đã phải trải qua hàng giờ bị thẩm vấn một cách kỹ càng tại đồn cảnh sát. Hiện tại, cầu thủ này không nhận án cấm hoạt động từ CLB chủ quản và vẫn thuộc đội một. Các đồng nghiệp của cầu thủ này đã rất sốc, choáng váng khi nghe sự việc này. Việc cầu thủ này bị bắt đã trở thành chủ đề bàn tán trong phòng thay đồ của nhiều đội bóng tại Premier League.

Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ ở Premier League vướng vào các rắc rối liên quan đến phạm tội tình dục. Ở mùa giải trước, Mason Greenwood và Benjamin Mendy vướng vòng lao lý sau những cáo buộc liên quan tới hành hung và hiếp dâm phụ nữ.

Hôm 3/3, một cầu thủ nổi tiếng cũng bị cáo buộc hiếp dâm là Achraf Hakimi. Tuy nhiên, anh vẫn được rời nước Pháp để thi đấu ở Champions League (làm khách trên sân của Bayern Munich). Anh cũng được gọi lên tuyển quốc gia Morocco và có được sự ủng hộ từ PSG.

Theo Le Parisien, Hakimi có nhiều hành động thân mật vượt quá giới hạn và bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Fanny Colin, luật sư của Hakimi, tuyên bố hậu vệ của PSG "vẫn bình tĩnh và sẵn sàng đối chất với tòa án". Đồng thời, luật sư này khẳng định "đây là một âm mưu tống tiền".

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.