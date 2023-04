Sao 'phim nóng 9X' Hàn hẹn hò sao nam kém 5 tuổi

Tờ Dispatch đưa tin Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon nảy sinh tình cảm khi quay phim "The Glory". Hai người hòa hợp bất chấp cách biệt tuổi tác.

Dispatch đưa tin Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon hẹn hò.

Đúng ngày Cá tháng Tư, 1/4, tờ Dispatch đăng ảnh hẹn hò của hai diễn viên The Glory Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon. Theo Dispatch, giữa tháng 12/2022, cả hai tận hưởng buổi hẹn hò và ngắm tuyết tại căn hộ của Lee Do Hyun ở Geumho-dong. Họ đắp một người tuyết lên xe của Lee Do Hyun và chụp ảnh. Hôm sau, họ đến công viên giải trí Yongin ở gần nhà. Lee Do Hyun đã mua cà phê cho bạn gái.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon quen biết khi quay phim The Glory. Hai người có ít cảnh quay chung, thậm chí nhân vật Joo Yeo Jeong của Lee Do Hyun giúp Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đảm nhận) trả thù Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon).

Tuy nhiên, cả hai trở nên thân thiết vào những ngày quay phim cuối cùng. Một nhân viên trong đoàn phim cho biết: "Họ không công khai thể hiện tình yêu nhưng bí mật bày tỏ tình cảm bằng cách dùng những món đồ đôi". Nhân viên khác nói: "Đoàn phim The Glory có tinh thần đồng đội tốt nhất từ ​​trước đến nay. Các diễn viên thường ăn tối cùng nhau".

Hình ảnh hẹn hò của hai diễn viên. Ảnh: Dispatch.

Vào tháng 1, Lee Do Hyun bận quay 2 bộ phim truyền hình mới. Lịch trình bận rộn nhưng anh không bỏ lỡ bữa tối cùng đoàn phim The Glory. Theo Dispatch, trong bữa tiệc, Lee Do Hyun thậm chí tự nhận là quản lý của Lim Ji Yeon. Họ liên tục trò chuyện và cười đùa với nhau. Nam diễn viên sau đó đưa bạn gái về nhà. Công ty quản lý của hai nghệ sĩ đều biết việc này.

Ngày 14/3 - 4 ngày sau khi phần 2 của The Glory ra mắt - họ tận hưởng buổi hẹn hò ở Geumho-dong. Công ty quản lý của Lim Ji Yeon, Artist Company xác nhận thông tin cô hẹn hò đàn em.

Lee Do Hyun sinh năm 1995, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2017. Sau đó, nam diễn viên nổi tiếng khi tham gia một số bộ phim như Hotel del Luna, 18 Again, Sweet Home…

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, ra mắt qua bộ phim 19+ Obsessed đóng cùng tài tử Song Seung Hun. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong bộ phim táo bạo không kém là The Treacherous. Từ đó, Lim Ji Yeon được mệnh danh nữ hoàng phim nóng 9X tại Hàn Quốc.