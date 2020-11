Sao phim ‘Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7’ tái xuất sau bê bối tình dục

Gần 2 năm ngừng hoạt động nghệ thuật vì dính cáo buộc quấy rối tình dục, Oh Dal Soo đã tìm đường quay lại màn ảnh.

Năm 2018, Oh Dal Soo hứng chịu làn sóng chỉ trích từ công chúng Hàn Quốc do vướng vào nghi án quấy rối tình dục. Bê bối của nam diễn viên đến đúng vào thời điểm phong trào #Metoo đang diễn ra mạnh mẽ ở xứ kim chị, từng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của nhiều ngôi sao gạo cội như Jo Min Ki, Cho Jae Hyun, Lee Seo Won…

Những tưởng, con đường diễn xuất của Oh Dal Soo cũng sẽ kết thúc như những đồng nghiệp ấy. Song, năm 2019, sao phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 bất ngờ được cảnh sát xóa bỏ cáo buộc gây bất lợi cho ông. Điều đó có nghĩa là Oh Dal Soo đã bước một chân vào cánh cửa để ngỏ nhằm quay lại làng giải trí.

Đầu tháng 11 năm nay, Next Door Neighbor - bộ phim từng bị cho là phải hoãn chiếu vô thời hạn do scandal của Oh Dal Soo - phát hành trailer mới. Đó là tín hiệu cho thấy sự nghiệp của sao nam 52 tuổi có cơ hội trở lại.

Vết nhơ suýt nhấn chìm sự nghiệp

Trước khi đánh mất phần nào danh tiếng vì cáo buộc tình dục, Oh Dal Soo được coi là một trong những gương mặt bảo chứng thành tích phòng vé tại Hàn Quốc, theo Soompi. Dù chỉ chuyên trị vai phụ, ông vẫn thuộc hàng ngũ diễn viên có doanh thu trên 100 triệu vé, với con số cụ thể là 184,4 triệu.

Trước khi dính bê bối hủy hoại danh tiếng, Oh Dal Soo có sự nghiệp và chỗ đứng vững chắc trên màn ảnh. (Ảnh: OSEN)

Sao nam 52 tuổi sở hữu 7 tác phẩm đạt trên 10 triệu lượt vé, trong khi tổng số bộ phim điện ảnh Hàn Quốc vượt qua mốc này chỉ là 19. Loạt phim giúp Oh Dal Soo khẳng định tên tuổi gồm Along with the Gods: The Two Worlds (14,4 triệu vé), Assassination (12,7 triệu vé), Veteran (13,3 triệu vé), Ode to my father (14,2 triệu lượt vé), The Attorney (11,3 triệu lượt vé), The Thieves (12,9 triệu khán giả), Miracle in Cell No.7 (12,8 triệu lượt vé).

Tháng 2/2018, sự nghiệp phủ đầy hào quang của Oh Dal Soo lung lay, khi báo chí Hàn Quốc đưa tin một diễn viên nổi tiếng vào thập niên 1990 có hành vi quấy rối tình dục đàn em trong nghề tại một nhà hát ở Busan. Sau khi tin tức trên được đăng tải, tài tử họ Oh bị đặt vào diện nghi vấn, dù công ty quản lý ra sức phủ nhận.

Ít ngày sau, trên sóng truyền hình, nữ diễn viên kịch Uhm Ji Young nêu đích danh Oh Dal Soo từng tìm cách đưa cô đến khách sạn để tấn công tình dục. Không chỉ mô tả kỹ hành động của nam diễn viên, Uhm Ji Young còn khẳng định chắc chắn còn nhiều nạn nhân khác.

Từ gương mặt bảo chứng thành tích phòng vé, Oh Dal Soo trở thành tội đồ chỉ sau một đêm. (Ảnh: Naver)

Lời tường thuật của Uhm Ji Young như quả bom dội vào phong trào #Metoo vốn đang sục sôi, được nhiều nghệ sĩ nữ cùng phái yếu Hàn Quốc hưởng ứng vào thời điểm đó. Vì thế, Oh Dal Soo trở thành tội đồ chỉ sau một đêm. Nam diễn viên hứng chịu vô vàn lời chỉ trích, bị tẩy chay và yêu cầu rời khỏi làng giải trí.

Xóa bỏ cáo buộc

Trước sức ép quá lớn của dư luận, Oh Dal Soo buộc phải lên tiếng xin lỗi các nạn nhân và tiếp nhận điều tra từ phía cảnh sát. Ảnh hưởng của vụ việc khiến hàng loạt dự án phim có ông tham gia lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Oh Dal Soo chủ động rút khỏi bộ phim My Ajusshi của đài tvN. Tiếp theo, các cảnh quay của ông ở Along With the Gods 2: The Last 49 Days bị cắt và chỉnh sửa bằng cách thay diễn viên khác. Ngoài ra, khi ấy, ba dự án phim từng giao cho Oh Dal Soo đảm nhận vai thứ chính gồm Control, I Want to Know Your Parents, Next Door Neighbor phải đối diện với nguy cơ bị hoãn chiếu.

Sau một thời gian dài đóng băng hoạt động nghệ thuật vì scandal, Oh Dal Soo được cảnh sát xóa bỏ các cáo buộc chống lại ông vào năm 2019.

Sao nam 52 tuổi dường như chẳng còn hy vọng cứu vớt sự nghiệp.

Tuy nhiên, sau hơn một năm đóng băng hoạt động, Oh Dal Soo lại có cơ hội trở mình. Hồi tháng 8/2019, truyền thông Hàn đưa tin cảnh sát đã tuyên bố xóa bỏ các cáo buộc tình dục chống lại nam diễn viên.

Công ty quản lý của Oh Dal Soo - C-Jes Entertainment - viết trong thông báo gửi tới người hâm mộ: “Là người của công chúng, Oh Dal Soo cảm thấy trách nhiệm nặng nề của mình cũng như dành nhiều thời gian để suy ngẫm về bản thân. Đầu năm nay, cảnh sát đã thông báo cho chúng tôi rằng sau khi điều tra cẩn thận, họ kết luận Oh Dal Soo không liên quan đến các cáo buộc đưa ra trước đó”.

Cũng vào thời điểm ấy, công ty quản lý xác nhận sao nam 52 tuổi sẽ sớm quay lại màn ảnh, nhưng chưa tiết lộ nhiều về dự án phim của ông.

Tái xuất sau quãng thời gian ở ẩn

Theo Yonhap News, sau khi bị tẩy chay do cáo buộc quấy rối tình dục, Oh Dal Soo đã quay trở về quê nhà ở Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang để nhìn nhận lại cuộc sống của mình.

Thông báo xóa bỏ cáo buộc quấy rối tình dục từ cảnh sát đã cho Oh Dal Soo cơ hội lên tiếng về vụ việc trong quá khứ: “Tôi nghĩ tôi đã sống một cuộc sống trung thực để không làm tổn hại đến người khác, dù bản thân còn nhiều thiếu sót. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người phiền lòng. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn”.

Oh Dal Soo đã ở ẩn tại quê nhà trong một thời gian. (Ảnh: Yonhap News)

Mới đây, ngày 2/11, tờ Korea Times tiết lộ về kế hoạch trở lại của nam diễn viên. Next Door Neighbor - bộ phim hoàn tất quay dựng từ 2 năm trước, tưởng chừng như sẽ bị “đắp chiếu” vì bê bối của Oh Dal Soo - đã phát hành trailer mới.

Điều đáng chú ý là sao nam 52 tuổi vẫn xuất hiện trong trailer phim, khẳng định ông chắc chắn có mặt trong dự án này và không bị cắt vai như nhiều tin đồn trước đó.

Next Door Neighbor dự kiến ra mắt vào tháng 11. Oh Dal Soo sẽ tham gia một buổi họp báo quảng bá cho tác phẩm vào giữa tháng này. Đây sẽ là lần đầu tiên ông xuất hiện công khai kể từ một sự kiện liên quan đến bộ phim Detective K: Secret of the Living Dead vào năm 2018, theo công ty quản lý C-JeS Entertainment.