Sao phản hồi về nụ hôn gây tranh cãi trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Emily VanCamp cho biết cô hoàn toàn hiểu tại sao nụ hôn giữa Sharon Carter với Steve Rogers (Chris Evans) lại bị phản ứng đến vậy hồi mùa hè 2016.

Khán giả mới được gặp lại Sharon Carter/Agent 13 của Emily VanCamp trong mini-series The Falcon and the Winter Soldier. Sau những sự kiện ở Captain America: Civil War (2016), cô trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật, phải dạt tới công quốc hư cấu Madripoor.

Nhân ngày trở lại, VanCamp chia sẻ về nụ hôn gây tranh cãi giữa Sharon với Steve Rogers/Captain America (Steve Rogers) ở bộ phim cách dây bốn năm. Sharon vốn là cháu của Peggy Carter (Hayley Atwell) - người tình lâu năm của Steve và qua đời ở ngay đầu Civil War do tuổi già.

Nụ hôn gây tranh cãi trong Captain America: Civil War (2016). Ảnh: Disney.

“Tôi biết khán giả từng phản ứng trước tình tiết đó. Với Sharon, các nhà biên kịch luôn phải tìm cách tìm cho cô ấy vị trí trong một tác phẩm đồ sộ. Phản ứng đó là điều dễ hiểu”, Emily VanCamp trả lời tạp chí Variety.

“Có những tình tiết hiệu quả, có những tình tiết thì không. Tôi chỉ biết cười trước phản ứng của khán giả. Nhưng bạn thấy đó, Civil War rốt cuộc vẫn là một bộ phim hay mà”, nữ diễn viên nói thêm.

Do hỗ trợ “team Captain America” trong Civil War, Sharon Carter hiện phải dạt tới Madripoor, sống ngoài vòng pháp luật. Cô đã có màn trợ giúp kịp thời hai đồng đội cũ Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) và Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan) khi bộ đôi bất đắc dĩ lâm nguy.

Sharon Carter mới trở lại trong mini-series The Falcon and the Winter Soldier. Ảnh: Disney.

Nói về lần trở lại, Van Camp bộc bạch: “Gặp lại Sharon sau nhiều năm, chứng kiến cô ấy thay đổi và không còn phụ thuộc vào Captain America, đó là những điểm khiến nhân vật trở nên thú vị hơn. Tôi nghĩ nhiều người muốn biết Sharon của hiện tại ra sao”.

Sam Wilson hứa sẽ tìm cách phục hồi chức danh cho Sharon Carter, giúp cô trở về nước Mỹ. Bù lại, Sharon cần giúp anh hoàn thành nhiệm vụ truy tìm nguồn gốc siêu huyết thanh mà nhóm Flag Smashers đang nắm giữ.

The Falcon and the Winter Soldier đã trải qua ba tập phim. Khán giả sẽ còn ba tập phim nữa để theo dõi số phận của Falcon, Winter Soldier, Agent 13, và cả Baron Zemo (Daniel Bruhl).