Sao nữ xóa hàng chục hình xăm 'không phù hợp'

Zoë Kravitz đã xóa nhiều hình xăm, gồm cả hình ngôi sao trên ngón tay giữa mà cô có từ năm 18 tuổi, vì thấy không còn phù hợp.

Zoë Kravitz bắt đầu xóa hình xăm khi bước sang tuổi 30.

Zoë Kravitz chia sẻ rằng cô đã nghĩ về những quyết định đưa ra khi còn trẻ - gồm cả bộ sưu tập hình xăm cá tính khắp cơ thể - trong câu chuyện trang bìa mới nhất của GQ Magazine.

Minh tinh thủ vai Catwoman trong The Batman, hiện 33 tuổi, nói cô thấy bất an sau nhiều năm nổi tiếng. Đối với việc phụ nữ hay đàn ông xăm mình, Kravitz cũng có góc nhìn khác.

"Chỉ là tôi nghĩ: 'Tôi không cần thứ này (hình xăm) trên người mình nữa'", Kravitz phát biểu.

Zoë Kravitz xuất hiện cá tính trên ấn phẩm GQ Magazine. Ảnh: GQ Magazine.

Bắt đầu làm quen với vết mực khi còn rất trẻ, Kravitz không thể đếm được đã có bao nhiêu hình xăm. Nhiều hình đã bị nữ diễn viên xóa, gồm cả hình ngôi sao trên ngón tay giữa mà cô đã xăm năm 18 tuổi.

Quan điểm về hình xăm của Kravitz thay đổi, nhưng không đồng nghĩa cô ghét chúng, ghét cách thể hiện tính nghệ thuật này. Theo Kravitz, hình xăm là "trang sức đẹp" và cô cũng yêu thích rất nhiều hình. Tuy vậy, tới thời điểm nào đó, cô quyết định xóa những hình không còn phù hợp.

Quyết định xóa hàng chục hình xăm kể từ khi bước sang tuổi 30, song con gái của Lisa Bonet vẫn dự định có thêm nhiều hình khác. "Một khi đã đam mê thì khó dừng lại được", cô bày tỏ.

Trước đó, trả lời phỏng vấn hồi 2018, Kravitz chia sẻ chi tiết về tình yêu với những hình xăm - cả mặt tốt và mặt xấu.

Nữ diễn viên phân tích: "Tôi nghĩ việc chúng tồn tại vĩnh viễn là điều cực kỳ mãnh liệt, hạnh phúc. Đó là cách sâu sắc để chúng ta tô điểm cho bản thân, và tôi nghĩ hình xăm rất đẹp về mặt thẩm mỹ. Ngay cả khi bạn có hình xăm xấu, đó có thể đánh dấu cho một sự kiện không vui của bạn ở thời điểm đó".

Zoë Kravitz nổi tiếng với vẻ cá tính, phóng khoáng. Ảnh: GQ Magazine.

Zoë Kravitz sinh năm 1988, là người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Cô đã tham gia diễn xuất hơn 10 năm qua. Cô từng có cơ hội góp mặt trong các bom tấn như X-Men: First Class (2011), Mad Max: Fury Road (2015), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018), và gần đây nhất là bom tấn The Batman, đóng cặp cùng Robert Pattinson.

Bên cạnh đó, Kravitz được nhớ đến là con gái của diễn viên Lisa Bonet (vợ cũ của tài tử Jason Momoa).