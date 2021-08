Sao nữ từng được trả lương cao nhất thế giới hiện ra sao?

Từng là bảo chứng phòng vé với hàng chục giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, sự vắng bóng của Jennifer Lawrence trong khoảng 5 năm trở lại đây khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn.

Hollywood những năm 2010 chứng kiến sự nổi lên của hàng loạt tài năng trẻ. Một trong số đó là Jennifer Lawrence – một nữ diễn viên đã bứt phá tên tuổi ngay từ nửa đầu thập niên trước. Sau màn khởi đầu khiêm tốn với vài chương trình truyền hình, Lawrence một bước thành sao nhờ đề cử Oscar vào năm 2010 cho vai chính bộ phim Winter’s Bone.

Chuỗi thành công phòng vé liên tiếp đã đưa cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ kiếm bộn tiền cho nhà sản xuất. Cùng với đó, hàng loạt giải thưởng điện ảnh minh chứng cho tài năng cô gái trẻ.

Trong vài năm trở lại đây, sự hiện diện của Lawrence trên màn ảnh rộng hầu như không còn đáng kể. Các bộ phim mà cô tham gia không còn gặt hái được thành công rực rỡ như trước, thay vào đó là hàng loạt dự án mờ nhạt. Với những người yêu mến, họ tự hỏi cô đã đi đâu.

Tài năng được phát hiện… trên đường phố

Thật kỳ lạ khi nghĩ về cái cách Jennifer Lawrence đến với giới giải trí. Ở tuổi 14, cô bé người Kentucky được bố mẹ dẫn đi New York chơi. Một bên quản lý tài năng phát hiện ra Jennifer và ngỏ ý muốn được mời cô làm người mẫu thiếu niên. Tuy nhiên, cô bé sau đó đã quyết định theo đổi sự nghiệp diễn viên dù mẹ phản đối. Với Jennifer, diễn xuất là cách mà cô được là chính mình.

Việc đưa ra quyết định lớn như thế ở tuổi thiếu niên khiến Jennifer phải từ bỏ con đường học hành. Cô bỏ học cấp hai và chưa bao giờ lấy được bằng tốt nghiệp trung học. Ngay cả khi biết chắc mình sinh ra để làm diễn viên, cô gái vấp phải những trách móc từ phụ huynh vì bỏ dở trường lớp. Thế nhưng, thành công nhanh chóng mà cô có được đã xóa tan nghi ngờ về lựa chọn tưởng như bồng bột ở tuổi 14.

Vai diễn khắc nghiệt làm nên lịch sử Oscar

Winter's Bone là tác phẩm chính kịch nổi bật của năm 2010 đã đưa Jennifer Lawrence từ một cô gái vô danh vụt sáng thành một trong những ngôi sao lớn.

Trong Winter's Bone, cô vào vai thiếu niên 17 tuổi Ree Dolly phải chiến đấu với cái lạnh vùng núi và sự nghèo đói để nuôi sống gia đình. Jennifer trưởng thành, mạnh mẽ đã chứng tỏ tài không đợi tuổi. Cô chịu đựng sự khắc nghiệt của vùng Ozark, học cách lao động, sinh tồn như chặt củi, chăm ngựa, thậm chí là lột da một con sóc.

Tờ Rolling Stone viết: “Màn trình diễn còn hơn cả diễn xuất, đó là một cơn cuồng phong. Có thể thấy những gì đang xé nát tâm can nhân vật nếu nhìn sâu vào đôi mắt của Lawrence".

Bộ phim độc lập nhận được sự đánh giá cao của giới mộ điệu và mang đến đề cử Oscar danh giá. Mọi thứ thay đổi sau một đêm. Từ một thiếu niên bị đánh giá “nông nổi” vì bỏ học làm diễn viên, Jennifer Lawrence được ngợi ca vì sự dũng cảm.

Liên tiếp sau đó là chuỗi tác phẩm thành công. Hai năm sau Winter's Bone, Lawrence đóng vai chính cùng Bradley Cooper dưới bàn tay chỉ đạo của David O.Russell trong bộ phim Silver Linings Playbook năm 2012.

Trong vai góa phụ luôn yêu nhầm người sai thời điểm, Jennifer một lần nữa lại trưởng thành trước tuổi, ký thác tâm tư tình cảm của những người mắc bệnh tinh thần luôn khao khát được yêu, được sống chân thành.

Sau khi giành được một loạt giải thưởng khác, bao gồm cả Quả Cầu Vàng, Lawrence đã mang về tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giúp cô trở thành người chiến thắng trẻ tuổi thứ hai trong hạng mục này. Chỉ một năm sau, cô lập kỷ lục là người trẻ nhất từng ba lần được đề cử Oscar nhờ màn trình diễn trong American Hustle.

Gương mặt bảo chứng phòng vé

Ngay cả trước khi giành được giải Oscar cho Silver Linings Playbook, Lawrence đã có không ít những lời đề nghị đóng phim. Tuy nhiên mọi thứ xảy đến như một giấc mơ, những lời mời chào đổ dồn từ các nhà sản xuất danh tiếng nhất.

Cô chỉ được trả 500.000 USD cho Winter’s Bone, tuy nhiên thù lao của Lawrence đã tăng nhanh chóng cùng với thành công các bom tấn trong giai đoạn 2010–2016.

Nữ diễn viên đánh dấu vị thế của mình ở mặt trận phim bom tấn với vai Mystique trong loạt phim X-Men. Cô đóng vai chính Katniss Everdeen trong loạt phim The Hunger Games.

Bộ ba phim Đấu trường sinh tử đã kiếm được gần 3 tỷ USD trên toàn thế giới. Tính trung bình trong 20 bộ phim mà Lawrence tham gia vai chính, mỗi phim cô kiếm về cho nhà sản xuất 200 triệu USD doanh thu toàn cầu.

4 năm liền kể từ 2013 đến 2016, Jennifer Lawrence luôn nằm top các nữ diễn viên hàng đầu Hollywood. Hai năm 2015 và 2016, cô cũng là sao nữ được trả cát-xê cao nhất thế giới với số tiền kiếm được khoảng 46 triệu USD .

Chuỗi tác phẩm nhạt nhòa

Rủng rỉnh vốn liếng trong ngành sau thành công của Silver Linings Playbook hay loạt The Hunger Games, Jennifer Lawrence tự tin tiếp quản dự án phim tiểu sử Joy – nơi cô tái hợp với David O.Russell. Tuy Joy có mang về thêm cho Lawrence một đề cử Oscar nữa, thì phim không lặp lại được kỳ tích của các tác phẩm trước mà cô tham gia.

Tệ hơn nữa, X-Men: Apocalypse năm 2016 là bom xịt đúng nghĩa, dù Lawrence chỉ vào vai phụ nhưng điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều tới danh tiếng của nữ diễn viên.

Dự án cuối cùng của cô trong năm 2016 mang tên Passengers hội tụ mọi yếu tố để thành công về mặt lý thuyết: Bối cảnh không gian choáng ngợp, ý tưởng tầm cỡ, sự góp mặt của hai ngôi sao là Jennifer Lawrence và Chris Pratt.

Dù diễn xuất của cả hai được khen ngợi nhưng phần nội dung tệ hại đã đánh dấu bộ phim thứ ba đáng quên liên tiếp trong sự nghiệp của cô. Sau chuỗi thành công rực rỡ đáng kinh ngạc cách đây 5 năm, điều này không hề dễ dàng đối với ngôi sao này.

Sau khi ngã ngựa ở thể loại phim kinh phí cao, Jennifer Lawrence quay trở lại với thể loại phim độc lập nghệ thuật – nơi cô từ đó mà thành danh. Mother! là thử nghiệm táo bạo cùng đạo diễn – khi đó là bạn trai của cô – Darren Aronofsky.

Đáng buồn thay, ý tưởng lớn lại không được thực thi tới nơi tới chốn để rồi diễn xuất nhập tâm của Lawrence chìm lấp giữa những cảnh quay thiếu tinh tế chỉ toàn dí vào mặt cô, trong một kịch bản non tay như Mother!.

Tiếp sau đó là Red Sparrow cũng là bom xịt phòng vé dù Lawrence đã tập luyện rất vất vả cho vai vũ công ballet người Nga trở thành điệp viên.

Dark Phoenix (2019) mà cô trở lại với vai Mystique bị đánh giá là phần phim dở nhất của loạt X-Men. Dù trước đó, tưởng như ngôi vị này dành cho X-Men: Apocalypse (2016).

Nạn nhân của truyền thông

Như mọi ngôi sao vụt sáng quá nhanh, danh tiếng là con dao hai lưỡi. Truyền thông Hollywood như bắt được vàng thỏi khi nhận ra sự độc đáo trong tính cách, sự chân thật pha lẫn chút ngờ nghệch của Jennifer Lawrence giữa một rừng ngôi sao đã quá khôn khéo.

Tumblr khoảng 10 năm trước còn khá thịnh hành, ngập tràn những bức ảnh động cắt ra trong cơn sốt nàng “Jen béo” – cái tên fandom yêu mến gọi cô nàng với tất cả sự hồn nhiên. Đó là cô sẵn sàng uống quá chén, đùa cợt quá đà và không hay giấu điều gì.

Cú vấp ngã nhớ đời của Jennifer Lawrence tại Oscar 2013.

Bất kỳ hành động nào của Jennifer Lawrence cho dù là nhỏ nhất cũng được đưa ra mổ xẻ dưới ống kính phóng viên. Báo chí đưa tin dày đặc đến độ người ta bắt đầu tranh cãi xem liệu đó có phải là Jennifer đang là chính mình hay cô ấy cố tình giả tạo, cố tình vấp ngã khi lên nhận giải Oscar chỉ để thu hút sự chú ý.

Còn nhớ khi cô ấy loay hoay trèo qua các hàng ghế, tay thì cầm rượu vang? Hay khi cô gầm gừ “Pizza của tôi đâu?” khiến ai cũng phải bật cười vì một sao lớn hành xử như những người bình thường. Với fan đó là những điều nhỏ nhặt làm nên sự tuyệt vời của Lawrence. Với nhiều người khác, đó là chủ đề họ dùng để châm chọc, bới móc cô.

Khái niệm “overexposed” (phơi bày quá mức) thường dùng để chỉ hình ảnh của nhân vật công chúng bị khai thác quá nhiều. Trong 5 năm kể từ Winter’s Bone, Jennifer Lawrence đã có tới 16 phim lớn ra mắt.

Khi bạn có trung bình trên 3 phim lớn ra mắt trong một năm, bạn bị “overexposed”. Điều đó có nghĩa là trong một năm, khán giả hầu như lúc nào cũng nhìn thấy gương mặt bạn trên quảng cáo, phỏng vấn, họp báo, tin tức.

Sự chú ý quá mức của truyền thông đã đặt Lawrence nhiều lần vào thế khó chỉ vì cô không cư xử bóng bẩy kín kẽ như nhiều ngôi sao. Khi nhận Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ Joy, nữ diễn viên châm biếm một diễn viên vì mải chú ý vào điện thoại: “Bạn tôi ơi bạn không thể núp sau điện thoại mà sống ảo được đâu”.

Câu nói đùa cợt dấy lên một làn sóng chỉ trích nữ diễn viên vì sự thô lỗ. Một vài tài khoản trên Internet cho rằng phóng viên không phải là người nói tiếng Anh bản ngữ và đang sử dụng điện thoại để đọc câu hỏi, nên một ngôi sao da trắng có quyền gì để chê trách một người đang làm công việc của họ? Tuy nhiên sau đó các nguồn đã xác nhận lại anh phóng viên thực chất đang chụp ảnh và quay phim Lawrence. Tất nhiên, không có lời xin lỗi nào được đưa ra cho những thóa mạ mà Lawrence phải nhận.

Tại BAFTA 2018, khi Lawrence tinh nghịch bác bỏ lời khen ngợi của Joanna Lumley gọi cô là “nữ diễn viên nóng bỏng nhất hành tinh”, công chúng Vương quốc Anh đã phản ứng như thể cô vừa phạm tội phản quốc. Những cái nhăn nhó và cuộc thảo luận nghiêm túc về đặc quyền người da trắng của Jennifer tạo ra một không gian mạng độc hại đến nghẹt thở.

Điều bất hạnh của nữ diễn viên là cô ấy trở nên nổi tiếng vào thời điểm mà Internet đã đạt đến đỉnh cao. Mọi dữ kiện về đời tư, chi tiết liên quan đến cuộc sống của cô đều có thể được tìm thấy, lật qua lật lại và bàn tán từ mọi ngóc ngách trên thế giới.

Lùi lại để tiến lên

Trong một cuộc phỏng vấn với Absolutely Not vào tháng 10/2020, nữ diễn viên chia sẻ về khoảng thời gian cô tạm rời xa cỗ máy giải trí khổng lồ Hollywood: “Tôi nhận ra cần phải dành ra một chút thời gian. Ý tôi là, bạn cũng như tôi, ai cũng phải có lúc làm lúc nghỉ. Tôi nhận ra là một khi bạn bước vào guồng quay này, nó sẽ không dừng lại. Ban đầu thật tuyệt vời, nhưng sau đó dường như tôi đã mất dấu về thể loại phim tôi muốn làm và tại sao tôi muốn làm chúng. Tôi cảm giác sự nghiệp của tôi có bộ mặt riêng, một lối sống bóng bẩy. Còn tôi, tôi muốn thay đổi vài thứ và tôi đã bắt tay vào thực hiện điều đó”.

Trong khoảng thời gian “giải lao” mà Lawrence dành ra, cô ấy đã cưới giám đốc phòng tranh, tập trung vào các công việc nhân đạo, chính trị. Cùng lúc khán giả tự hỏi Jennifer đã đi đâu, chắc chắn cô đã đi xa khỏi ống kính của Internet để hít thở bầu không khí dễ chịu hơn.

Năm nay, Jennifer Lawrence sẽ đánh dấu sự trở lại của mình bằng tác phẩm Don’t Look Up – phim khoa học viễn tưởng hài của Adam McKay. Phim có sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence trong vai hai nhà thiên văn học “quèn” cố gắng cảnh báo nhân loại về một tiểu hành tinh sẽ hủy diệt Trái Đất. Don’t Look Up dự kiến ra mắt trên nền tảng Netflix.