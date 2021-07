Sao nữ Trung Quốc đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 4/7, QQ đưa tin về việc phẫu thuật thẩm mỹ của Trương Dư Hi. Trang tin so sánh hình ảnh hiện tại và trước khi nổi tiếng của nữ diễn viên. "Có khá nhiều điểm thay đổi trên gương mặt của Dư Hi theo thời gian", QQ nhận xét.