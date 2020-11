Sao nữ Trung Quốc cư xử như bà hoàng

Trương Lương Dĩnh, An Dĩ Hiên yêu cầu phòng tổng thống: Nữ diễn viên An Dĩ Hiên cũng có những yêu cầu cao mỗi khi quay ngoại cảnh. Cô yêu cầu ở phòng tổng thống. Khi trở về khách sạn, "đệ nhất thiên kim Đài Loan" yêu cầu 4 trợ lý phải dọn dẹp phòng thật sạch sẽ, có hoa tươi, có đồ ăn vặt đầy đủ thì An Dĩ Hiên mới bước xuống xe đi vào. Trương Lương Dĩnh thậm chí còn yêu cầu phòng riêng tốt nhất khách sạn cho khoảng 5 người trợ lý. Nửa đêm, nữ ca sĩ gọi cũng yêu cầu gọi đồ ăn riêng.