Sao nữ thường xuyên bị chê nhan sắc

Hong Soo Ah cho biết cô thường xuyên bị khán giả chê bai, chỉ trích vì chỉnh sửa gương mặt. Tuy nhiên, nữ diễn viên không hối hận.

Trong cuộc phỏng vấn với Osen đăng ngày 17/6, nữ diễn viên Hong Soo Ah thú nhận cô bị khán giả Hàn Quốc chỉ trích vì phẫu thuật thẩm mỹ.

"Trong thời gian quảng bá ở Trung Quốc, tôi cắt mắt hai mí và phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nên khuôn mặt tôi thay đổi. Đúng là kiểu gương mặt của tôi được người Trung Quốc ưa chuộng, nhờ đó, tôi nhận phản hồi tích cực. Nhưng tôi bị khán giả Hàn Quốc chỉ trích rất nhiều. Khán giả phản ứng lạnh nhạt và nhận xét gương mặt cũ của tôi đẹp, thu hút hơn. Những điều như vậy không thể tránh khỏi", nữ diễn viên tâm sự.

Bất chấp sự chỉ trích, Hong Soo Ah khẳng định cô không hối hận vì cô có nhiều cơ hội làm việc tại Trung Quốc. Cô thậm chí được thử thách với vai nữ chính. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn tiếp tục được đóng phim tại Trung Quốc.

Hong Soo Ah thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ.

Nữ diễn viên nói tiếp: "Ban đầu, người Hàn Quốc nói: ‘Tại sao bạn phẫu thuật thẩm mỹ?’ hay ‘Khuôn mặt của Hong Soo Ah đã thay đổi’. Nhưng sau đó, qua trang cá nhân, họ hỏi tôi thông tin, địa điểm phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, người quen cũng hỏi tôi. Tôi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ vì đam mê diễn xuất. Dù sao, đó cũng là thành quả của sự chăm chỉ".

Trước câu hỏi có khó chịu vì những bình luận ác ý hay không, Hong Soo Ah trả lời: "Tôi bị chỉ trích với những bình luận ác ý, nhưng cũng có nhiều người tò mò tìm hiểu thông tin. Cá nhân tôi hài lòng với hiện tại".

Hong Soo Ah sinh năm 1986, ra mắt đầu những năm 2000 trong bộ phim sitcom Nonstop. Cô tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình như She's on Duty, Reverse: the Age of Rebellion, Heaven & Earth, Phoenix 2020… Nữ diễn viên có thời gian hoạt động tại Trung Quốc và góp mặt trong một số dự án, chẳng hạn Billion Dollar Heir, The Spectator, Haunted Road.